"4강에서 한일전 성사!" 日 벌써 관심 폭발…'韓, 종료 직전 극적으로 호주 격파' 운명의 한 판 완성

대한민국과 일본이 2026년 첫 번째 대결을 펼친다. 이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 18일(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 호주와의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강전에서 2대1로 이겼다. 이로써 한국은 마지막으로 우승한 2020년 태국 대회 이후 6년 만에 4강행 티켓을 거머쥐었다.
승리가 간절했다. 한국은 조별리그 C조에서 이란(0대0 무)-레바논(4대2 승)-우즈베키스탄(0대2 패)과 대결했다. 1승1무1패(승점 4)를 기록하는 데 그쳤다. 충격적인 결과였다. 특히 최종전에서 붙은 우즈베키스탄은 2028년 LA 올림픽을 대비해 사실상 21세 이하(U-21) 선수로 팀을 꾸린 상태였다. 다만, 같은 조 다른 경기에서 최약체로 분류되던 레바논이 이란을 1대0으로 잡는 이변을 일으킨 덕에 한국은 조 2위로 8강에 올랐다. 만약 이란이 레바논을 잡았다면 한국이 아닌 이란이 조 2위로 8강에 진출할 수 있었다.
사진제공=대한축구협회
비난이 쏟아졌다. 국가대표 출신 이영표 해설위원은 "최근 몇 년 동안 본 경기 중 경기력이 제일 안 좋았다. 지금 우리가 프랑스, 브라질과 경기를 하는 게 아니다. 이 정도 경기력이면 2026년 아이치-나고야 아시안게임이 걱정된다"며 "충격적인 건 선제 실점 뒤 선수들의 반응이다. 경기에서 패할 순 있어도 실점 후엔 골을 넣기 위해 적극적으로 공격에 가담하고, 능동적으로 움직이면서 몸싸움을 해야 한다. 하지만 선제 실점 뒤 그런 모습과 열정이 보이지 않았다. (같은)축구 선수로는 쉽게 이해가 안 된다"고 작심 비판했다.
한국은 8강에서 변화를 줬다. 조별리그에서 쓴 4-4-2가 아닌 4-5-1 전술을 활용했다. 또한, 조별리그에서 한 번도 선발로 쓰지 않은 백가온(부산 아이파크)을 최전방 원톱으로 세우는 등 선발 명단에도 큰 변화가 있었다.
호주는 만만치 않았다. 경기 초반 한국의 뒷공간을 매섭게 침투했다. 이 과정에서 한국은 레드카드 위기를 경험하기도 했다. 위기를 넘긴 한국은 전반 21분 백가온의 선제골로 리드를 잡았다. 이현용(수원FC)이 하프라인 뒤에서 롱패스를 올려주자 달려 나가던 백가온이 페널티아크 부근에서 오른발 환상 발리슛으로 득점했다. 호주가 추격했다. 강민준(포항 스틸러스)이 페널티지역에서 돌파해오는 상대에게 태클을 했다가 파울과 페널티킥 판정이 내려져 위기를 맞는 듯했다. 그러나 주심은 비디오판독(VAR)을 통해 페널티킥을 취소했다. 한국은 1-0으로 전반을 리드했다. 후반 들어 호주가 반격했다. 한국은 불과 7분 만에 실점하며 1-1 동점을 허용했다. 한국의 뒷심이 더 강했다. 한국은 경기 막판 신민하(강원FC)의 헤더 결승골로 환호했다. 후반 43분 오른쪽에서 강성진(수원 삼성)이 올려준 코너킥을 신민하가 러닝 헤더골로 완성했다.
4강 상대는 '영원한 라이벌' 일본이다. 오이와 고 감독이 이끄는 일본 U-23 대표팀은 이번에 U-21 선수로 팀을 꾸렸다. LA 올림픽을 대비한 것이다. 또한, 최종 명단은 J리거와 대학생 선수들로 꾸렸다. 해외파는 미치와키 유타카(베버런) 단 한 명에 불과하다. 그러나 조별리그 B조에서 시리아(5대0 승)-아랍에미리트(3대0 승)-카타르(2대0 승)를 연달아 꺾고 조 1위로 8강에 진출했다. 8강에선 아랍에미리트(UAE)와 붙었다. 승부차기 끝 준결승에 진출했다.
일본 축구 전문 매체 풋볼채널은 '한국이 종료 직전 극적으로 호주를 격파했다. 준결승에서 한-일전이 성사됐다. 시작부터 호주가 밀어붙였지만, 선제골은 한국의 몫이었다. 호주의 PK는 VAR 판정으로 번복됐다. 호주는 후반에 득점했지만, 한국이 후반 43분 세트플레이로 승리했다. 그대로 경기는 종료됐고 한국이 호주를 2대1로 잡았다. 4강 무대에서 한일전이 성사됐다'고 보도했다. 두 팀은 20일 오후 8시 30분 운명의 한 판을 펼친다.