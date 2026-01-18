[오피셜]'역대 최초' 동아시아 트리오 한중일 '4강 합창'+중동팀 첫 전멸…U-23 아시안컵 준결승 대진 확정

[스포츠조선 윤진만 기자2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 우승팀은 동(남)아시아에서 나온다.
18일(한국시각), 이민성 감독이 이끄는 대한민국 U-23 축구대표팀이 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠시티에서 열린 호주와의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강에서 2대1 승리하며 2020년 태국대회 이후 6년만에 준결승 진출 쾌거를 이뤘다. 전반 21분 백가온(부산)의 원더 선제골로 앞서간 한국은 후반 6분 루카 요바노비치(애들레이드 유나이티드)에게 동점골을 내줬지만, 후반 43분 신민하(강원)의 극적인 결승골로 승리했다.
한국을 끝으로 U-23 아시안컵 준결승 진출팀이 모두 확정됐다. '식사마' 김상식 감독이 이끄는 베트남은 8강에서 아랍에미리트(UAE)를 연장승부 끝에 3대2로 물리치고 박항서 전 감독이 이끌던 2018년 중국대회 준우승 이후 8년만에 준결승 티켓을 얻었다. 중국은 조별리그 최종전에서 한국을 2대0으로 꺾은 우즈베키스탄을 만나 0-0 무승부 후 승부차기에서 4대2로 승리하며 역사상 최초로 4강 티켓을 획득했다. 조별리그 포함 4경기에서 단 1골을 넣는 '늪 축구'로 역사를 썼다. 이번 대회 최고 페이스를 자랑하던 디펜딩 챔피언 일본은 요르단과 정규시간을 1대1로 비겼다. 연장전을 거쳐 승부차기에서 4번째 키커 가와이 도쿠모의 슛이 크로스바에 맞고 골문 안으로 향하는 행운의 골로 4대2 승리했다. 일본은 3회 연속 준결승에 올랐다. 준결승 진출팀 중 한국이 유일하게 연장전을 거치지 않았다.
사진=베트남축구협회
사진제공=대한축구협회
이로써 동아시아 축구 3국 한-중-일은 처음으로 U-23 아시안컵(구 U-22 챔피언십) 준결승에 동반 진출했다. 동남아시아 강호 베트남을 포함해 4팀 모두 동(남)아시아 팀으로 꾸려졌다. 서아시아는 2013년 대회가 창설된 이후 13년만에 처음으로 준결승에 단 한 팀도 배출하지 못했다. 2013년엔 이라크, 사우디, 요르단, 2014년 이라크, 카타르, 2018년 카타르, 2020년 사우디, 2022년 사우디, 2024년 이라크가 준결승에 올랐고, 2013년과 2022년 각각 이라크와 사우디가 우승컵을 들었다.
중앙아시아도 전멸했다. 2018년부터 2024년 대회까지 4개 대회 연속 준결승 이상의 성적을 거둔 중앙아시아 대표 강국 우즈베키스탄이 8강에서 중국에 일격을 당하면서다.
미리 정해진 대진표에 따라, 준결승은 한국과 일본의 한-일전, 베트남과 중국의 맞대결로 치러진다. 한-일전은 20일 오후 8시30분, 4강 티켓을 딴 킹 압둘라 스포츠시티에서 열린다. 1997년, 일본 도쿄에서 열린 1998년 프랑스월드컵 아시아 예선 일본전에서 역전골을 터뜨렸던 이민성 감독은 29년만에 일본 앞에 섰다. 우승을 위해선 반드시 일본의 벽을 뛰어넘어야 한다. 뒤이어 21일 김상식 감독이 중국을 상대로 결승 진출을 노린다. 대망의 결승전은 25일 프린스 압둘라 알파이살 스포츠시티에서 열린다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com