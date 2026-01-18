"다행히 유리몸 아니네" 손흥민 강철후배, 데뷔 1분만 아찔 충돌에도 '벌떡'…269경기 'NO 부상' 기록 유지

[스포츠조선 윤진만 기자토트넘 홋스퍼가 시즌 'n번째' 졸전을 펼친 가운데 영입생 코너 갤러거(26)는 무사히 데뷔전을 마쳤다.
토트넘이 이번 겨울 이적시장에서 아틀레티코 마드리드에 4000만유로(약 680억원)를 주고 영입한 잉글랜드 출신 미드필더 갤러거는 18일(한국시각) 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 웨스트햄 유나이티드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 22라운드 홈경기를 통해 데뷔전을 치렀다.
아치 그레이의 중원 파트너로 선발 출전한 갤러거는 전반 1분만에 웨스트햄 공격형 미드필더 파블로와 강하게 충돌해 머리를 다쳤지만, 간단한 치료를 받고 벌떡 일어나 다시 그라운드로 복귀해 90분 풀타임을 뛰었다.
스포츠 방송 '스카이스포츠'는 지난 15일 갤러거가 첼시, 아틀레티코 소속으로 268경기 연속 부상없이 뛰었다고 소개했다. 토트넘팬은 로드리고 벤탄쿠르, 루카스 베리발, 파페 사르 등 중앙 미드필더들이 줄부상을 당한 상황에서 '철강왕' 갤러거가 새로운 해법이 될 것이라고 기대했다. 이날 경기를 통해 무부상 연속 출전 기록은 269경기로 늘었다.
로이터연합뉴스
친정팀 첼시 소속이던 2024년 3월 질병으로 약 5일간 결장했지만, 그 사이에 경기는 없었다. 곧바로 뉴캐슬 유나이티드전 선발 라인업에 포함돼 3대2 승리를 이끌었다.
갤러거는 이날 상대 진영과 자기 진영, 우측과 좌측과 중앙을 가리지 않고 그라운드를 종횡무진 누비며 팀에 에너지를 불어넣었다. 90분간 총 67번의 볼터치, 2개의 슛, 1개의 키패스, 2번의 드리블 성공, 2번의 인터셉트, 1번의 태클 성공, 4번의 볼 리커버리, 6번의 지상경합 성공 등을 기록했다. 파울은 2회, 피파울은 3회였다.
하지만 갤러거의 에너지도 토트넘의 패배를 막을 수 없었다. 토트넘은 전반 15분 크리센시오 서머빌에게 선제실점했다. 서머빌이 페널티 지역에서 때린 오른발슛이 토트넘 선수 다리에 맞고 굴절돼 골문 안으로 향했다.
전반을 0-1로 끌려간 채 마친 토트넘은 후반 19분 페드로 포로의 우측 크로스를 주장 겸 주전 센터백 크리스티안 로메로가 헤더로 받아넣으며 경기를 원점으로 되돌렸다.
Xinhua연합뉴스
줄부상 속 마땅한 교체자원이 없이 버티던 토트넘은 후반 추가시간 92분 코너킥 상황에서 문전 혼전 중 칼럼 윌슨에게 결승골을 헌납했다. 2연패 및 4연속 무승 늪에 빠진 토트넘은 7승6무9패 승점 27로 14위에 머물렀다. 18위 웨스트햄(승점 17)에 패해 강등권(18~20위)과의 승점차가 10점으로 좁혀졌다.
'전 토트넘 감독' 누누 에스피리투 산투 감독이 이끄는 웨스트햄은 지난해 11월 번리전(3대2 승) 승리 이후 리그 11경기만에 승전고를 울리며 강등권 탈출 가능성을 높였다. 잔류 마지노선인 17위 노팅엄 포레스트(승점 22)와의 승점차를 5로 좁혔다.
현지 매체에 따르면, 이날 경기장에는 토마스 프랭크 토트넘 감독의 경질을 요구하는 토트넘팬의 목소리가 끊이질 않았다. 영국 일간 '더 타임스'는 경기 후 토트넘 수뇌부가 프랭크 감독 거취를 논의한다고 보도했다. 토트넘은 21일 보루시아 도르트문트와 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 경기를 치른 뒤, 25일 번리와 리그 23라운드를 펼칠 예정이다. 두 경기를 앞두고 프랭크 감독이 자리를 지킬지는 미지수다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com