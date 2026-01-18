경질각 나왔다! 짤리는 감독의 공통적인 인터뷰, "올바른 방향으로 가고 있다" 프랭크 감독도 동참...英언론 '신뢰보내던 구단 수뇌부도 진지하게 교체 고려 중' 독점 보도

뻔한 레파토리다. 경질 각이 나올때마다 나오는 바로 그 멘트였다. 토트넘이 또 다시 무너졌다. 이번에는 강등권 팀이었다. 토트넘은 18일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 웨스트햄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 22라운드에서 1대2로 패했다.
EPL 최근 4경기 연속 무승의 늪(2무2패)에 빠진 토트넘은 승점 27(7승6무9패)을 기록, 하위권인 14위에 머물렀다. 웨스트햄은 EPL 10경기 연속 무승(4무6패)에서 탈출하며 반전의 승점 3점을 챙겼다. 다만 여전히 강등권인 18위(승점 17·4승5무13패)를 유지했다.
토마스 프랭크 감독은 경질 위기에 내몰렸다. 영국의 'BBC'는 '프랭크 감독의 미래는 구단 수뇌부의 손에 달려 있을지 모르지만, 여론은 이미 그에게 혹독한 최종 판결을 내렸다. 토트넘 팬들은 윌슨 결승골의 VAR 도중에도 감독을 향해 "내일 아침에 해고될 것"이라고 외쳤다'며 '경기 종료 휘슬이 울린 후 프랭크 감독에게 가해진 또 다른 타격을 확인했을 때, 돌이킬 수 없는 상황이 된 것 같았다. 그것은 감독을 포기하고 더 이상 그가 클럽에 있는 것을 원하지 않는 팬들의 외침이었다'고 분위기를 전했다.
EPA 연합뉴스
로이터연합뉴스
영국 타임즈는 독점으로 '그동안 프랭크 감독에게 신뢰를 보내던 구단 수뇌부도 이제는 진지하게 감독 교체를 고려 중'이라고 전했다. 토트넘 수뇌부는 부진에도 불구하고 프랭크 감독에 대한 신뢰를 보였지만, 계속된 부진에 기류가 바뀐 모습이다. 벌써부터 토트넘의 전성시대를 이끌었던 마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독, 최근 레알 마드리드와 결별한 사비 알론소 감독 등이 후임 감독으로 거론되고 있다.
프랭크 감독은 이러한 상황을 외면하는건지, 한가한 인터뷰로 빈축을 샀다. 그는 "우리는 거대한 유조선을 올바른 방향으로 돌리고 있는 중"이라고 했다. 이어 "내부적으로는 많은 긍정적인 신호들이 있고 경기력 측면에서도 그런 장면들이 분명히 있다"며 "물론 경기 막판 패하면 감정이 격해지고, 소음이 생기기 마련이지만, 결국 고개 숙인 채 앞으로 계속 나가야 한다. 옳은 일을 계속해야 한다"고 했다. 이어 "팬 여러분들이 선수들의 노력을 알아주셨으면 좋겠다. 선수들은 정말 열심히 뛰고 있다"고 강조했다. 지금 토트넘에 필요한 것은 결과다.