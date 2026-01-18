"충격" 日 자신감 하늘 찌른다, "한일전에서 승리하고 싶은 생각…우승만 생각한다"

기사입력 2026-01-19 02:47


사진=AFC 공식 계정 캡처

사진제공=대한축구협회

[스포츠조선 김가을 기자일본이 대한민국과의 격돌에 자신감을 드러냈다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 20일(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠시티 홀 스타디움에서 일본과 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 4강전을 치른다.

한국은 벼랑 끝에서 살아났다. 조별리그 C조에서 이란(0대0 무)-레바논(4대2 승)-우즈베키스탄(0대2 패)과 대결했다. 1승1무1패(승점 4)를 기록하는 데 그쳤다. 충격적인 결과였다. 특히 최종전에서 붙은 우즈베키스탄은 2028년 LA올림픽을 대비해 사실상 21세 이하(U-21) 선수로 팀을 꾸린 상태였다. 다만, 같은 조 다른 경기에서 최약체로 분류되던 레바논이 이란을 1대0으로 잡는 이변을 일으킨 덕에 한국은 조 2위로 8강에 올랐다. 만약 이란이 레바논을 잡았다면 한국이 아닌 이란이 조 2위로 8강에 진출할 수 있었다. 토너먼트에 진출하고도 거센 비난을 받은 이유다.

이를 악물었다. 한국은 호주와의 8강전에서 변화를 줬다. 조별리그에서 쓴 4-4-2가 아닌 4-5-1 전술을 활용했다. 또한, 조별리그에서 한 번도 선발로 쓰지 않은 백가온(부산 아이파크)을 최전방 원톱으로 세우는 등 선발 명단에도 큰 변화가 있었다. 한국은 백가온의 선제골, 신민하(강원FC)의 결승골을 묶어 승리했다. 이로써 한국은 마지막으로 우승한 2020년 태국 대회 이후 6년 만에 4강행 티켓을 거머쥐었다.


사진제공=대한축구협회

사진=AFC 공식 계정 캡처
준결승 상대는 일본이다. 오이와 고 감독이 이끄는 일본 U-23 대표팀은 이번에 U-21 선수로 팀을 꾸렸다. LA올림픽을 대비한 것이다. 해외파도 미치와키 유타카(베버런) 단 한 명에 불과하다. 그러나 조별리그 B조에서 시리아(5대0 승)-아랍에미리트(3대0 승)-카타르(2대0 승)를 연달아 꺾고 조 1위로 8강에 진출했다. 8강에선 아랍에미리트(UAE)와 붙었다. 승부차기 끝 준결승에 진출했다.

일본 언론 스포츠호치는 18일 '4강 대진은 한-일전으로 결정됐다. 한국은 규정대로 U-23 선수들로 나섰다. 일본은 LA올림픽을 내다보고 U-21 세대로 선수단을 꾸렸다. 일본이 두 살을 뒤집을 수 있을까'라고 보도했다. 이 매체에 따르면 A매치 경험이 있는 사토 류노스케는 "우승을 목표로 하고 있다. 그런 의미에서 당연히 이기고 싶다. 한-일전에서 승리하고 싶은 생각"이라고 말했다. 이치하라 리온도 "우승 밖에 생각하지 않고 있다. 개인적으로 좋은 선수가 많다고 생각한다. 긴장을 늦추지 않고 싸우고 싶다"고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

