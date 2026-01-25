"이제 그만 나가!" 토트넘 팬들 분노 폭발→경질 촉구…프랭크 "우리의 의지 알아볼 수 있을 것으로 확신"
|사진=AFP 연합뉴스
|사진=AFP 연합뉴스
[스포츠조선 김가을 기자]토마스 프랭크 토트넘 감독이 자신을 둘러싼 비난에 입을 뗐다.
토트넘은 25일(이하 한국시각) 영국 번리의 터프 무어에서 열린 번리와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기에서 2대2로 비겼다. 토트넘은 7승7무9패(승점 28)를 기록하며 20개 팀 중 14위에 랭크됐다.
이날 토트넘은 전반 38분 미키 판 더 펜의 선제골로1-0 리드를 잡았다. 그러나 전반 45분 악셀 튀앙제브, 후반 31분 라일 포스터에게 연달아 실점하며 흔들렸다. 토트넘은 경기 종료 직전 크리스티안 로메로의 극적인 득점으로 패배 위기에서 벗어났다.
팬들의 비판이 쏟아졌다. 영국 언론 익스프레스는 '토트넘 팬들이 프랭크 감독의 해고를 요구했다. 팬들은 프랭크 감독에 대한 분노를 참지 못했다. 경기장 곳곳에서 그의 퇴장이 임박했단 구호가 울려 퍼졌다'고 보도했다.
|사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스
프랭크 감독은 "팀을 응원해준 팬들에게 감사의 마음을 전하고 싶다. 끝까지 싸울 수 있는 팀의 의지와 성격을 팬들이 알아볼 수 있을 것으로 확신한다. 우리가 이기기 위해 모든 것을 다하지 않았다고 말할 수는 없다. 우리는 계속 발전해야 한다. 진정한 마음을 갖고, 우리가 옳다고 생각하는 일을 계속해야 한다"며 "우리는 앞으로 나아가야 한다"고 말했다.
|사진=REUTERS 연합뉴스
토트넘은 최근 롤러코스터를 타고 있다. 지난 18일 '강등권' 웨스트햄과의 대결에서 1대2로 충격패했다. 21일 도르트문트(독일)의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 경기에서 2대1로 승리하며 위기를 넘기는 듯했다. 그러나 이날 또 다시 고개를 숙이며 경질 위기에 몰렸다. 토트넘은 29일 프랑크푸르트(독일)와 UCL 원정 경기를 치른다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
