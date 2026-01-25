'불명예 기록' 이민성 감독 공식 사과…"두 살 어리고, 많고는 중요한 부분 NO→항상 경쟁해야 한다"

기사입력 2026-01-26 00:17


사진제공=대한축구협회

"축구 팬들께 너무 죄송하다." 이민성 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀 감독이 고개를 숙였다.

대한민국은 사우디아라비아에서 막을 내린 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에서 최종 4위에 머물렀다. 이민성호는 2020년 태국 대회 이후 6년 만의 정상 탈환을 노렸다. 결과적으론 상처만 남았다. 특히 3-4위전에서 이 대회 역사상 처음으로 베트남에 무릎을 꿇는 불명예 기록을 썼다.

25일 인천국제공항을 통해 귀국한 이 감독은 "이번에 좋지 않은 모습과 결과를 보여드린 것에 대해 축구 팬들께 너무 죄송하다는 말씀을 다시 한번 드리고 싶다. 앞으로 아시안게임이 중요한 만큼 아시안게임을 향해서 새로운 모습을 보일 것이다. 더 나은 팀으로 발전할 수 있도록 좀 믿고 기다려주시면 좋겠다"고 사과했다.

한국은 9월 일본에서 열리는 아이치-나고야 아시안게임 금메달을 정조준하고 있다. 이번 대회에선 아시안게임 연령대인 23세 이하(U-23) 선수들로 팀을 꾸렸다. 하지만 21세 이하(U-21) 세대로 나선 우즈베키스탄(0대2), 일본(0대1)에 연달아 패하며 자존심을 구겼다.

이 감독은 "두 살이 어리고, 많고는 프로 경험을 하는 선수 입장에서 그렇게 중요한 부분은 아닌 것 같다. 우리가 전체적으로 시스템 변화나 구조적인 변화를 갖고 가는 게 우선이라고 생각한다. 우리도 이번에 U-21 선수 6명을 데리고 갔다. 그 선수들이 또 좋은 모습을 보였기 때문에 앞으로 더 희망 있는 모습이 많이 나올 것으로 생각한다"고 했다.


사진제공=대한축구협회

사진제공=대한축구협회
아시안게임엔 와일드카드(24세 이상 선수)는 물론 해외파 합류 가능성도 있다. 배준호(23·스토크 시티) 김지수(22·카이저슬라우테른) 윤도영(도르드레흐트) 양민혁(이상 20·코번트리 시티) 등이 유력 후보로 꼽힌다.

이 감독은 "주축 선수라고 할 수 있는 게 아니다. 항상 경쟁을 해야한다. 이번에 우리가 아시안컵을 준비하면서도 솔직히 미드필더 자원이 너무 많이 빠진 상태였다. 우리는 또 제2의 플랜을 갖고 해야 하는 입장이다. 또 그 선수들을 테스트하는 개념이었다. 잘 맞아들어가지 않았기에 좋은 모습이 나오지 않았다. 이제 앞으로 아시안게임 체제로 돌입하면서 모든 선수들을 쓸 수 있는 부분이 있어서 더 좋은 모습이 나오지 않을까 생각한다"며 "축구협회 기술본부 팀과 협의를 해야한다. 이제 아시안컵이 끝났기 때문에 다가오는 2월부터 움직여야 하지 않을까 생각하고 있다"고 설명했다.

'이민성호'는 3월과 6월 A매치 기간 재소집해 아시안게임 준비에 나선다.

인천공항=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

