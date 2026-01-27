"대충격!" 英 BBC'피셜'떴다…'영혼의 듀오' SON-해리 케인, 토트넘 재결합 없다 '바이에른 뮌헨 계약 연장 논의 中'

기사입력 2026-01-28 06:30


"대충격!" 英 BBC'피셜'떴다…'영혼의 듀오' SON-해리 케인, 토…
사진=로이터 연합뉴스

"대충격!" 英 BBC'피셜'떴다…'영혼의 듀오' SON-해리 케인, 토…
사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]'영혼의 듀오' 손흥민(LA FC)과 해리 케인(바이에른 뮌헨)이 토트넘(잉글랜드)에서 다시 만나는 일은 없는 것일까.

영국 언론 BBC는 27일(이하 한국시각) '막스 에벌 바이에른 뮌헨 디렉터는 케인과의 연장 계약에 대해 논의 중이라고 말했다'고 보도했다.

손흥민과 케인은 토트넘에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역사를 작성했다. 둘은 2015~2016시즌부터 토트넘에서 한솥밥을 먹으며 EPL에서만 무려 47골을 합작했다. EPL 역사상 최고의 콤비로 자리잡았다. 손흥민은 24골-23도움, 케인은 23골-24도움을 기록했다. 2위 프랭크 램파드-디디에 드록바 콤비의 36골을 훌쩍 뛰어 넘는다.

두 사람의 역사는 영원하지 않았다. 케인이 2023~2024시즌을 앞두고 토트넘을 떠나 바이에른 뮌헨에 합류했다. 손흥민은 2025년 여름 이적 시장을 통해 LA FC에 합류했다. 하지만 둘의 우정까진 떨어뜨릴 수 없었다. 손흥민은 "나와 케인은 계속 같은 포지션에서 뛰면서 특별한 감정을 나눴다. 함께 많이 노력했고, 그만큼 특별한 사이였다. 내게 케인은 세계 최고의 선수 중 하나다. 그런 그가 떠나니 너무 슬펐다. 그래도 케인에게 이번 이적이 필요한 선택이라고 이해한다. 그가 더 잘해서 좋은 모습을 보여줬으면 한다"고 말했다. 케인도 마찬가지였다. 그는 서포터즈와의 행사에서 '딱 한 명만 영입할 수 있다면 누굴 고르겠느냐'는 말에 손흥민을 뽑았다.


"대충격!" 英 BBC'피셜'떴다…'영혼의 듀오' SON-해리 케인, 토…
사진=AP 연합뉴스

"대충격!" 英 BBC'피셜'떴다…'영혼의 듀오' SON-해리 케인, 토…
사진=AP 연합뉴스
BBC는 '케인은 1억 유로에 바이에른 뮌헨으로 이적했다. 그는 바이에른 뮌헨 소속으로 126경기에서 119골-30도움을 기록했다. 2024~2025시즌 독일 분데스리가 우승에 기여하며 생애 첫 메이저 트로피를 거머쥐었다'고 했다. 케인은 올 시즌도 30경기에서 벌써 34골을 넣었다.

이 매체에 따르면 에벌 디렉터는 "케인과 얘기하고 있다. 누구나 언젠가는 결정을 내려야 한다는 것을 알고 있다"고 말했다. 얀 크리스티안 드레센 바이에른 뮌헨 최고경영자는 "케인은 우리와 큰 신뢰를 갖고 있다. 바이에른 뮌헨에서 편안함을 느낀다. 그와 그의 가족은 정착했다. 서두를 이유가 전혀 없다"고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

차주영, '금쪽이'였던 금수저 父에 꽁쳐놓은 유학비로 뉴욕 생활 즐겨"

2.

황보라, '전과 6범' 임성근 레시피에 혹평 "이렇게 맛없을 수가 있나?"

3.

연예계 논란 속 일침...김영대 여동생 "오빠, 처신 똑바로 하라" 충고

4.

정형돈, 성형으로 퉁퉁 부은 눈…굿즈까지 완판 "사고 싶어도 못 사"

5.

'6살에 父잃은' 엄정화, 사남매 홀로 키운 母와 여행 "모진 세월 견뎌 아릿해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

2.

[속보] '최악이다' 韓 축구 좌절, 차세대 스트라이커 오현규 프리미어리그 이적 불발 유력...풀럼 '554억' 1순위 타깃 막바지 협상 돌입

3.

하원의장까지 나선 LEE의 위상, 중대위기 맞을까, '중견수 박탈→우익수 전환' 위기는 곧 기회

4.

날벼락! 이정후, 중견수 박탈은 OK → 더 큰 문제 따로 있다. 코너에서 8홈런 치면 설 자리 있나

5.

"후회 없이 은퇴하고 싶어서"... 정글이 된 삼성 백업 포수 5대1 경쟁, '남'보다 '자신'과 싸우는 법

스포츠 많이본뉴스
1.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

2.

[속보] '최악이다' 韓 축구 좌절, 차세대 스트라이커 오현규 프리미어리그 이적 불발 유력...풀럼 '554억' 1순위 타깃 막바지 협상 돌입

3.

하원의장까지 나선 LEE의 위상, 중대위기 맞을까, '중견수 박탈→우익수 전환' 위기는 곧 기회

4.

날벼락! 이정후, 중견수 박탈은 OK → 더 큰 문제 따로 있다. 코너에서 8홈런 치면 설 자리 있나

5.

"후회 없이 은퇴하고 싶어서"... 정글이 된 삼성 백업 포수 5대1 경쟁, '남'보다 '자신'과 싸우는 법

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.