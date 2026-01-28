"韓 축구 이게 맞나" LEE, 토트넘→AT마드리드 '절대 못 보내!'…PSG, '이강인 열렬한 팬' 엔리케 감독과 재계약 추진

18일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 가나의 축구대표팀 평가전. 이강인이 가나 골키퍼를 향해 달려들고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.18/
[스포츠조선 김가을 기자]이강인이 수 많은 러브콜 속 파리생제르맹(PSG)에 남는 것일까.
프랑스 언론 르파리지앵은 28일(이하 한국시각) 'PSG는 루이스 엔리케 감독과의 계약 연장 협상에 착수했다. 엔리케 감독은 PSG에서 매우 만족하고 있다'고 보도했다.
엔리케 감독은 2023~2024시즌을 앞두고 PSG의 지휘봉을 잡았다. 그는 리오넬 메시(인터 마이애미), 킬리안 음바페(레알 마드리드), 네이마르(산투스) 등 세계적인 스타들을 보유했을 때도 이루지 못했던 대업을 달성했다. 2025년에만 프랑스 리그1, 프랑스컵, 트로페 데 샹피옹(슈퍼컵), 유럽챔피언스리그(UCL), 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵, 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 등 무려 6개의 트로피를 거머쥐었다.
PSG는 엔리케 감독과의 추가 동행을 원하는 것으로 알려졌다. 엔리케 감독은 2027년 6월까지 PSG와 계약한 상태다. 르파리지앵은 '엔리케 감독의 계약 기간이 1년 6개월도 남지 않은 시점에서 그의 미래가 다시 한 번 논의의 중심에 섰다. 양 측은 이미 계약 연장에 대한 협상을 시작했다. PSG는 엔리케 감독과 함께 미래를 만들어가고자 한다. 이를 최우선 과제로 삼고 있다. 현재로선 그가 팀을 떠날 것이라고 상상하는 사람은 아무도 없다. 그는 PSG 스포츠 프로젝트의 핵심이다. 자신이 직접 선발한 젊고 유망한 선수들을 중심으로 팀을 만들어왔다'고 했다. 스페인 언론 아스에 따르면 'PSG는 엔리케 감독에게 종신 계약까지 언급했다'고 덧붙였다.
엔리케 감독의 재계약 관련해 이강인의 미래도 관심을 받고 있다. 이강인은 최근 아틀레티코 마드리드(스페인), 토트넘(잉글랜드) 등의 관심을 받는 것으로 알려졌다. 그러나 PSG는 이강인 '판매 불가'를 선언한 것으로 보인다.
스페인 언론 피차헤스는 'PSG는 이강인과의 계약 연장, 구단과의 장기적 유대감 강화를 목표로 한다. 아틀레티코 마드리드 입장에서 이번 거절은 큰 좌절을 의미한다. 전술적 적응력과 리그에서의 즉각적인 영향력 덕분에 이강인의 영입을 중요하게 여겼다. 하지만 이번 조치로 이강인은 적어도 PSG에서 더욱 성장할 것으로 보인다'고 내다봤다.
영국 언론 팀토크도 '토트넘은 다재다능한 공격수를 적극적으로 찾고 있다. 최근엔 이강인 영입을 위해 PSG에 접근했다. 토트넘은 손흥민 덕분에 한국 시장에 대한 이해도가 매우 높다. 임대 이적이 가능한지 물어봤다. 그러나 PSG는 신속하고 단호하게 떠나보낼 수 없다고 통보했다. 엔리케 감독은 이강인의 열렬한 팬이다. 이강인을 팀의 중요한 일원으로 보고 있다'고 했다.