"대충격!" 'LEE, 나 어떻게 해' SON 대체자라더니…EPL 15경기-0골 '토트넘, 임대 조기 종료 고려'

영국 언론 팀토크는 28일(이하 한국시각) '토트넘이 콜로 무아니의 퇴출 계획을 분명히 했다. 구단은 대체 선수 영입을 고려하고 있다'고 보도했다.
토마스 프랭크 감독이 이끄는 토트넘은 상황이 좋지 않다. 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 23경기에서 7승7무9패(승점 28)를 기록했다. 20개 팀 가운데 14위에 머물러있다. 잉글랜드축구협회(FA)컵, 카라바오컵에선 조기 탈락했다.
그라운드 밖에서도 문제가 발생했다. 앞서 영국 언론 더선은 ''토트넘의 처참한 시즌은 독일에서 열리는 중요한 UCL 경기를 앞두고 다시 한 번 악순환에 빠졌다. 콜로 무아니가 교통사고에 휘말렸다'고 보도했다. 토트넘은 29일 독일 프랑크푸르트의 코메르츠방크-아레나에서 아인트라흐트 프랑크푸르트(독일)와 UCL 리그 페이즈 최종전을 치른다. 선수단은 27일 독일 원정길에 올랐다. 하지만 콜로 무아니가 몰고 가던 차량이 반파됐다. 공항으로 향하던 중 타이어 펑크로 인해 추돌사고가 난 것으로 알려졌다.
사진=AFP 연합뉴스
사진=AP 연합뉴스
팀토크는 '토트넘은 리그에서 긴급한 전환이 필요하다. 전방에서의 부족한 공격력은 도움이 되지 않는다. 올 시즌 파리생제르맹(PSG)에서 임대 이적한 콜로 무아니가 EPL 15경기에서 침묵 중이다. 토트넘은 시즌 종료 전 콜로 무아니의 PSG 복귀를 검토하고 있다. 유벤투스(이탈리아)는 PSG와의 계약 뒤 콜로 무아니 영입 방안을 추진하고 있다'고 했다.
이 매체는 또 다른 언론 데일리메일의 보도를 인용해 '유벤투스가 콜로 무아니 영입을 위해 노력을 기울이고 있다. 하지만 일단 토트넘의 승인이 먼저 필요하다'고 덧붙였다.
프랑스 출신 콜로 무아니는 올 시즌을 앞두고 토트넘으로 임대 이적했다. 미국 무대로 도전에 나선 손흥민(LA FC)의 빈자리를 채워줄 것으로 기대를 모았다. 하지만 그는 리그 15경기에서 단 한 골도 넣지 못하며 위기에 빠졌다.