"벤치 전력 질주→볼보이와 격한 환호" '미라클' 조제 모리뉴, '옛 팀'레알 마드리드 격파…"경기장 무너져 내리는 줄"

벤피카는 29일(이하 한국시각) 포르투갈 리스본의 에스타디오 다 루즈에서 열린 레알 마드리드(스페인)와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 8차전에서 4대2로 이겼다. 벤피카는 최종전에서 '거함' 레알 마드리드를 잡으며 24위를 기록, 플레이오프(PO) 진출 막차를 탔다.
UCL 리그 페이즈에서는 36개 팀이 팀당 홈과 원정 4경기씩, 8경기를 치른다. 1∼8위 팀은 바로 16강에 진출한다. 9∼24위 16개 팀은 플레이오프를 벌여 추가로 16강에 합류할 8개 팀을 가리게 된다.
벤피카는 그야말로 벼랑 끝 상황이었다. 비기기만 해도 탈락인 위기에서 레알 마드리드를 만났다. 레알 마드리드도 16강 직행을 위해 전력을 다해야 하는 상황이었다.
모리뉴 감독은 고강도 압박 카드가 꺼냈다. 그러나 선제골은 레알 마드리드의 몫이었다. 포기는 없었다. 벤피카는 내리 3골을 폭발했다. 후반 45분이 지날 무렵 벤피카는 3-2로 앞섰다. 다만, PO 진출을 위해선 여전히 한 골이 부족했다. 마지막 한 골을 넣은 건 다름 아닌 골키퍼 아나톨리 트루빈이었다. 프리킥 상황에서 전방까지 올라간 그는 헤더골을 완성했다. 이 골 하나로 벤피카는 마르세유(프랑스)를 골 득실로 제치고 24위에 올라 PO 진출권을 챙겼다.
사진=EPA-LUSA 연합뉴스
사진=AP 연합뉴스
모리뉴 감독은 기쁨을 감추지 못했다. 그는 테크니컬 지역을 전력 질주하며 환호했다. 급기야 볼보이와 격하게 포옹하며 기뻐했다.
경기 뒤 모리뉴 감독은 "내가 지금 감정적인 건 당연한 일이다. 이 극적인 승리를 누릴 자격이 충분하다. 골이 터졌을 때, 경기장이 무너져 내리는 줄 알았다"며 "벤피카가 레알 마드리드를 꺾은 것은 엄청나게 특별한 일이다. 두 팀은 1960년대 황금기 이후 오랫동안 마주치지 못했다. 이번 승리는 클럽의 자존심은 물론 우리 선수들의 위상을 드높인 환상적인 결과"라고 말했다. 벤피카는 1960년대 유럽 최강팀으로 군림했다. 1961~1962시즌 UCL 결승에서 레알 마드리드를 5대3으로 물리치고 우승 트로피를 들어 올렸다. 1964~1965시즌 UCL 8강전에서도 레알 마드리드와 홈 앤드 어웨이로 대결을 벌여 1, 2차전 합계 6대3으로 이겼다. 한동안 만나지 못한 두 팀은 이날 무려 60년이 지나 유럽 클럽대항전에서 대결했다.
더욱이 모리뉴 감독은 과거 레알 마드리드를 지휘봉을 잡고 2010~2011시즌 국왕컵, 2011~2012시즌 스페인 프리메라리가 우승 등을 이끌었다. 그는 적으로 만난 '옛 팀'을 격파했다.
사진=REUTERS 연합뉴스
사진=AP 연합뉴스
한편, 이날 경기를 끝으로 올 시즌 UCL 리그 페이즈 최종 순위가 확정됐다. 아스널(잉글랜드), 바이에른 뮌헨(독일), 리버풀, 토트넘(이상 잉글랜드), FC바르셀로나(스페인), 첼시(잉글랜드), 스포르팅(포르투갈), 맨시티(잉글랜드)가 1~8위로 16강 직행권을 챙겼다. 레알 마드리드는 9위로 내려 앉으면서 PO 무대로 떨어졌다. 이강인의 파리생제르맹(프랑스)도 11위로 PO로 향한다.