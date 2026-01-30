[공식발표]中 칼 빼들었다…'전직 A대표팀 감독→CFA 회장 포함' 73명 영구 퇴출

기사입력 2026-01-30 06:00


[공식발표]中 칼 빼들었다…'전직 A대표팀 감독→CFA 회장 포함' 73…
사진=중국축구협회 공식 채널 캡처

[공식발표]中 칼 빼들었다…'전직 A대표팀 감독→CFA 회장 포함' 73…
자료사진. 사진=중국축구협회 공식 채널 캡처

[스포츠조선 김가을 기자]중국이 축구계 승부조작 및 부정부패 척결을 외쳤다.

AP, AFP 등 해외 통신 등은 29일(이하 한국시각) '중국축구협회(CFA)가 최근 진행 중인 반부패 캠페인의 일환으로 73명을 축구계에서 영구 퇴출했다. 프로축구 최상위리그인 슈퍼리그 소속 9개 구단의 승점을 삭감했다'고 보도했다.

CFA는 공식 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 이번 징계가 체계적인 검토를 거쳐 이뤄졌다면서 '축구계 규율 강화, 축구 환경 정화, 공정한 경쟁을 유지하기 위해 필요했다'고 배경을 설명했다. 다만, CFA의 이날 성명에는 이들이 연루된 승부조작이 언제 발생했는지 어떤 방식으로 이뤄졌는지에 대해서는 구체적으로 나오지 않았다.

영구 퇴출당한 축구인에는 전 중국 축구대표팀 감독이자 잉글랜드 에버턴에서 뛰었던 리톄, CFA 회장을 지낸 천쉬위안 등이 포함됐다. 리톄는 2019년부터 2021년, 그리고 2024년에 중국 대표팀 지휘봉을 잡았다. 하지만 2024년 12월 뇌물 수수 혐의로 유죄 판결을 받아 현재 징역 20년 형을 살고 있다. 천쉬위안 전 협회장은 약 1100만 달러 상당의 뇌물을 받은 혐의로 무기징역을 선고받고 역시 복역 중이다.

중국 슈퍼리그 소속 9개 구단에는 승점 삭감과 벌금 처분이 내려졌다. 지난 시즌 리그 준우승팀인 상하이 선화는 톈진 진먼후와 함께 각각 승점 10 삭감과 제재금 100만 위안이라는 가장 무거운 징계를 받았다. 지난해까지 3년 연속 리그 우승을 차지한 상하이 하이강은 2026년을 승점 5가 삭감된 채로 시작하게 됐다. 40만 위안의 제재금도 내야 한다.

CFA는 '구단에 부과한 승점 삭감과 재정적 제재는 각 구단이 연루된 부정 거래의 규모, 성격, 심각성 및 사회적 영향을 종합적으로 고려해 결정했다'고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

리지, 라이브 중 '극단적 선택 암시' 충격…"살기 위해 노력하지만 너무 힘들다"

2.

"박나래가 합의 거절해"…자택 절도범, 항소심서 선처 호소[SC이슈]

3.

이경규, 딸 결혼해도 '돈 팍팍' 쓰는 소비습관에 충격 "이게 6만원?"

4.

'7년째 백수' 신영수 "♥한고은 덕 돈 걱정 없이 살아" 자랑

5.

차은우 '탈세범 낙인'부터 찍었다…200억 추징에 납세자연맹 "이건 명예살인"

스포츠 많이본뉴스
1.

'전격 합류' KIA, 한화에서 코치 수혈했다…비운의 거포 유망주들, 2군 캠프 모인다

2.

"이렇게 즐거운 야구장은 처음" 32세 '산사람' 홀린 절친의 한마디…'7년간 44홈런' 빅리그 5툴, 韓택한 이유 [인터뷰]

3.

'진짜 모자란 행동' 호날두보다 더 돈에 미친 발롱도르 수상자, 연봉 1430억인데 태업 선언 '뛰기 싫어요'→이유는 재계약 불발

4.

"제발 건강해줘." 정작 일본은 WBC 보내고, 미국은 야마모토 걱정 중. 대표팀과 소속팀의 시각차

5.

이러나 저러나 결국 김하성이다 → 시즌 반토막에도 팀 최고 SS 확실시.. "다른 유격수들보다 나은 활약 기대"

스포츠 많이본뉴스
1.

'전격 합류' KIA, 한화에서 코치 수혈했다…비운의 거포 유망주들, 2군 캠프 모인다

2.

"이렇게 즐거운 야구장은 처음" 32세 '산사람' 홀린 절친의 한마디…'7년간 44홈런' 빅리그 5툴, 韓택한 이유 [인터뷰]

3.

'진짜 모자란 행동' 호날두보다 더 돈에 미친 발롱도르 수상자, 연봉 1430억인데 태업 선언 '뛰기 싫어요'→이유는 재계약 불발

4.

"제발 건강해줘." 정작 일본은 WBC 보내고, 미국은 야마모토 걱정 중. 대표팀과 소속팀의 시각차

5.

이러나 저러나 결국 김하성이다 → 시즌 반토막에도 팀 최고 SS 확실시.. "다른 유격수들보다 나은 활약 기대"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.