[공식발표]中 칼 빼들었다…'전직 A대표팀 감독→CFA 회장 포함' 73명 영구 퇴출

AP, AFP 등 해외 통신 등은 29일(이하 한국시각) '중국축구협회(CFA)가 최근 진행 중인 반부패 캠페인의 일환으로 73명을 축구계에서 영구 퇴출했다. 프로축구 최상위리그인 슈퍼리그 소속 9개 구단의 승점을 삭감했다'고 보도했다.
CFA는 공식 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 이번 징계가 체계적인 검토를 거쳐 이뤄졌다면서 '축구계 규율 강화, 축구 환경 정화, 공정한 경쟁을 유지하기 위해 필요했다'고 배경을 설명했다. 다만, CFA의 이날 성명에는 이들이 연루된 승부조작이 언제 발생했는지 어떤 방식으로 이뤄졌는지에 대해서는 구체적으로 나오지 않았다.
영구 퇴출당한 축구인에는 전 중국 축구대표팀 감독이자 잉글랜드 에버턴에서 뛰었던 리톄, CFA 회장을 지낸 천쉬위안 등이 포함됐다. 리톄는 2019년부터 2021년, 그리고 2024년에 중국 대표팀 지휘봉을 잡았다. 하지만 2024년 12월 뇌물 수수 혐의로 유죄 판결을 받아 현재 징역 20년 형을 살고 있다. 천쉬위안 전 협회장은 약 1100만 달러 상당의 뇌물을 받은 혐의로 무기징역을 선고받고 역시 복역 중이다.
중국 슈퍼리그 소속 9개 구단에는 승점 삭감과 벌금 처분이 내려졌다. 지난 시즌 리그 준우승팀인 상하이 선화는 톈진 진먼후와 함께 각각 승점 10 삭감과 제재금 100만 위안이라는 가장 무거운 징계를 받았다. 지난해까지 3년 연속 리그 우승을 차지한 상하이 하이강은 2026년을 승점 5가 삭감된 채로 시작하게 됐다. 40만 위안의 제재금도 내야 한다.
CFA는 '구단에 부과한 승점 삭감과 재정적 제재는 각 구단이 연루된 부정 거래의 규모, 성격, 심각성 및 사회적 영향을 종합적으로 고려해 결정했다'고 했다.