[공식발표]'하늘이시여!' 벤피카-레알 마드리드 '리턴 매치' 미쳤다…PSG, AS 모나코와 대결

[스포츠조선 김가을 기자]유럽챔피언스리그(UCL) 16강 플레이오프(PO) 대진이 확정됐다.
30일(이하 한국시각), 스위스 니옹에서 2025~2026시즌 UCL 16강 PO 대진 추첨이 진행됐다. 올 시즌 UCL은 36개 팀이 참가해 리그 페이즈에서 팀당 홈과 원정 4경기씩, 8경기를 치렀다. 그 결과 1∼8위 팀은 바로 16강에 직행했다. 9∼24위 16개 팀은 PO를 벌여 추가로 16강에 합류할 8개 팀을 가린다. 16강 PO는 홈 앤드 어웨이 방식으로 열린다. 1차전은 2월 18∼19일, 2차전은 2월 25∼26일에 개최된다.
이강인의 파리생제르맹(PSG)은 AS 모나코와 격돌한다. 지난 시즌에 구단 역사상 처음으로 UCL 우승을 차지한 PSG는 올 시즌에는 리그 페이즈에서 11위(승점 14)에 머물렀다. 16강 PO에 나서게 됐다. 상대는 AS 모나코다. AS 모나코는 21위(승점 10)로 리그 페이즈를 마쳤다. PSG는 모나코와 2월 18일 원정 경기를 치른 뒤 26일 홈에서 2차전을 가질 예정이다.
이날 대진 추첨에서 가장 눈길을 끈 것은 벤피카(포르투갈)와 레알 마드리드(스페인)의 재격돌이다.앞서 조제 모리뉴 감독이 이끄는 벤피카는 29일 열린 리그 페이즈 마지막 8차전 홈 경기에서 레알 마드리드를 4대2로 제압했다. 승점 9로 PO 진출 마지노선인 24위에 턱걸이했다. 벤피카는 탈락 위기에 놓였으나 후반 추가시간 8분이 지날 때 골키퍼 아나톨리 트루빈이 터트린 헤딩 골 덕분에 골 득실 차로 극적으로 살아남았다. 반면, 레알 마드리드는 이날 패배로 9위(승점 15)로 밀려났다. 16강 직행 티켓을 놓치고 PO로 떨어졌다. 레알 마드리드는 모리뉴 감독이 2010∼2013년 지휘했던 팀이다.