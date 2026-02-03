[오피셜]인천, '아스널 유스+잉글랜드 출신' 전천후 공격수 페리어 영입하며 공격진 보강

기사입력 2026-02-03 18:15


[스포츠조선 윤진만 기자]K리그1 승격팀 인천 유나이티드가 잉글랜드 출신 공격수 모건 페리어(32)를 영입하며 공격진을 강화했다.

이스라엘, 태국, 아랍에미리트(UAE), 키프로스 등 다양한 리그에서 활약한 페리어)는 강한 피지컬을 바탕으로 한 파워풀한 포스트 플레이가 강점인 선수로 상대 수비와의 몸싸움에서 우위를 점하며 전방에서 공격의 기점 역할을 수행할 수 있는 공격수다.

특히, 포스트 플레이 후 침투능력이 뛰어난 선수로 인천의 공격 전술의 다양한 옵션을 제공할 것으로 기대되고, 파이널 서드 지역에서의 위협적인 침투 능력과 순간적인 움직임으로 박스 안에서의 존재감이 더욱 돋보인다.

인천은 페리어 영입을 통해 최전방에서의 버티는 힘과 공간 활용 능력을 동시에 강화하게 됐으며, 다양한 공격 전술 운용에 있어 한층 더 폭넓은 선택지를 확보하게 됐다.

구단 관계자는 "페리어는 피지컬과 움직임이 모두 검증된 공격수로, 팀 공격에 새로운 에너지를 불어넣어 줄 것으로 기대한다"며 "빠르게 팀에 녹아들어 인천유나이티드의 공격력 향상에 기여하길 바란다"라고 밝혔다.

아스널, 왓포드 유스 출신인 페리어는 프로 초창기 노팅엄 포레스트, 크리스탈 팰리스 등에 몸담았다. 이후 비숍스 스토포드, 헤멜 헴스테드 타운, 보어햄 우드, 다겐햄, 월설, 트래미어 로버스, 아이로니 키르야트 쉬모아 등 주로 잉글랜드 하부리그에서 활약했다. 2022~2023년에는 태국 나콘 라차시마에서 뛰며 아시아 축구를 경험했다. 2025~2026시즌엔 키프로스 AEL 라마솔에서 활약했다.

지난해 3월 구이아나 대표팀에 뽑혀 A매치 2경기를 뛰었다.

페리어는 메디컬 테스트 등 입단 절차를 마친 뒤 본격적으로 선수단에 합류할 예정이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

