[속보]'EPL 이적 무산' 오현규! 튀르키예 베식타스행 유력…이적료 290억→불쾌했던 '슈투트 악몽' 씻을까
|오현규의 베식타스 이적이 유력하다. 사진=이글 미디어
|사진=KRC 헹크
[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적이 무산된 오현규가 튀르키예 쉬페르리그로 둥지를 옮길지 관심이 집중된다. 현재로서는 베식타스 이적이 가장 유력하다. 벨기에와 튀르키예 매체들이 오현규의 베식타스 이적 소식을 전하고 있다.
튀르키예 비르귄은 3일(한국시각) '벨기에 언론이 베식타스와의 이적설이 불거진 오현규를 집중 조명했다'며 '베식타스와 헹크가 오현규 이적을 놓고 진행 중인 협상이 긍정적인 방향으로 진전되고 있다'고 보도했다.
현재 오현규의 이적료로 예상되는 금액은 1700만유로(약 290억원) 수준이다. 아직 공식적인 합의는 이뤄지지 않았지만, 협상은 긍정적인 분위기 속에서 이어지고 있다고 한다.
|대한축구협회
오현규는 지난여름 이적시장에 이어서 또 한 번의 메디컬 테스트를 받게 될 것으로 보인다. 매체는 '오현규가 베식타스로 이적할 경우보다 정밀한 메디컬 테스트를 받게 될 것'이라며 '헹크와 베식타스가 합의에 도달할 가능성이 크다'고 전했다.
오현규는 여름 이적시장에서 2800만유로(약 478억원)에 독일 분데스리가 슈투트가르트로 갈 예정이었으나 막판 메디컬 테스트에서 이적이 무산됐다. 당시 슈투트가르트는 오현규의 몸 상태를 문제 삼아 완전 영입을 거부했다. 헹크는 임대를 원하는 슈투트가르트의 제안을 받아 들이지 않았고, 오현규는 잔류하게 됐다.
|헹크
매체는 '슈투트가르트는 메디컬 테스트 과정에서 과거 부상 이력과 위험 요소를 발견한 뒤 완전 영입이 아닌 임대 옵션만을 제시했다'며 '이에 헹크는 해당 제안을 받아들이지 않았다'고 전했다. 이어 '헹크 측은 이 과정이 전문적으로 진행되지 않았다고 주장하며, 슈투트가르트 측의 소통 방식에 불쾌감을 느꼈다는 점을 공개적으로 밝히기도 했다'고 덧붙였다.
|사진=KRC 헹크
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
