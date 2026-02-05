한국인 또 한국인! 양민혁 토트넘 1군 데뷔 '현실화'…"손흥민 후계자로 양민혁이 딱이야"→영입 부진, LW 내부서 찾는다

계속된 영입 실패로 손흥민의 후계자를 찾지 못한 토트넘이 양민혁으로 그자리를 채울 수도 있다. 사진=SNS
[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 한국인에 대한 의존은 끝나지 않았다. 레전드 손흥민을 떠나보낸 토트넘은 대체자 찾기를 사실상 포기했다. 이제 남은 것은 팀 내에서 손흥민의 역할을 할 선수를 키우는 것이다. 이를 유망주 양민혁이 해야 한다는 주장이 나온다. 손흥민에 이어 또 한국인 선수에게 토트넘의 미래를 맡기겠다는 것이다.
영국 풋볼팬캐스트는 5일(한국시각) '최근 몇 년간 토트넘은 수많은 공격 자원을 보유해 왔지만, 손흥민이 세운 업적에 필적한 선수는 거의 없었다'며 '지난여름 손흥민이 LAFC로 이적하면서, 토마스 프랭크 토트넘 감독에게는 그의 대체자를 찾아야 하는 과제가 주어졌다'고 전했다.
손흥민은 토트넘에서 약 10년간 머물며 모든 대회를 통틀어 454경기를 뛰었고, 173골을 기록하며 구단 역사상 네 번째로 많은 득점을 올렸다. 지난 겨울 이적시장에서 토트넘은 손흥민의 대체자로 앙투안 세메뇨를 노렸지만, 그는 맨체스터 시티로 떠났다. 세메뇨는 토트넘과의 맞대결에서 득점에 성공하면서 프랭크 감독의 가슴에 또 한 번 대못을 박았다.
토트넘의 왼쪽 측면 공격수 자리는 여전히 공석이라고 볼 수 있다. 사비 시몬스가 폼이 올라오는 듯 하지만, 그는 어디까지나 플레이메이커 자원이다. 계속해서 왼쪽 윙어로 투입할 수는 없다. 다가오는 여름 이적시장에서 토트넘이 왼쪽 윙어 포지션 강화를 위한 계획을 세울 가능성이 크다.
매체는 '손흥민이 떠난 이후 이 자리를 확실히 차지한 선수는 아직 없다'며 '랭달 콜로 무아니, 사비 시몬스, 히샬리송이 모두 해당 역할을 맡아봤지만, 세 선수 모두에게 자연스러운 포지션은 아니었다'고 주장했다.
여름에도 제대로 된 영입이 이뤄지지 않는다면 내부로 눈을 돌려야 한다. 주목받는 것은 한국 국가대표 공격수 양민혁이다.
매체는 '토트넘은 이미 양민혁이라는 내부 자원을 보유하고 있다'며 '만약 많은 이들의 기대처럼 성장한다면, 양민혁은 토트넘에게 진정한 대안이 될 수 있다'고 했다.
양민혁은 여전히 영국 축구에 적응 중이다. 현재 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그) 코번트리 시티로 임대돼 있다. 주로 교체로 투입되며 확실한 출전 기회를 얻지는 못하고 있다. 아직 유망주 단계라 성장을 기대해야 하는 위치다. 손흥민의 후계자를 찾지 못하고 있는 토트넘이 양민혁을 통해 기사회생할 수 있을지 기대를 모은다. 이번 시즌이 끝나고 팀에 합류한 양민혁은 재차 임대가 아닌 토트넘 1군으로 데뷔할 수도 있다.