[대학축구]'역전승' 김천대, 중앙대 2-1 잡고 '극적' 본선行…한산대첩기 토너먼트 진출팀 확정

기사입력 2026-02-14 00:45


[대학축구]'역전승' 김천대, 중앙대 2-1 잡고 '극적' 본선行…한산대…
사진제공=한국대학축구연맹

[스포츠조선 김가을 기자]한산대첩기 토너먼트 진출팀이 확정됐다.

13일 경남 통영 일원에서 제62회 춘계대학축구연맹전 한산대첩기 예선 최종전이 열렸다. 초당대, 송호대, 수원대, 전주기전대, 아주대, 경희대, 인천대, 고려대, 홍익대, 연세대, 김포대, 단국대, 김천대가 조별리그를 통과했다. 특히 김천대는 중앙대와의 3차전에서 2대1로 역전승, 순위를 뒤집으며 본선 무대를 밟게 됐다.

토너먼트는 16일 20강전을 시작으로 본격 돌입한다. 한산대첩기 20강에선 홍익대-동양대, 김포대-김천대, 전주기전대-김해대, 영남대-송호대가 16강행 티켓을 두고 격돌한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

◇제62회 춘계대학축구연맹전 한산대첩기 예선 최종전 전적(13일)

장안대 0-0 인천대

초당대 1-0 송호대

경기대 2-1 사이버외대


연세대 5-0 김포대

경희대 3-0 국제사이버

가톨릭관동 3-1 대경대

고려대 6-0 목포과학대

수원대 7-1 동신대

전주기전대 2-0 가야대

김천대 2-1 중앙대

홍익대 3-0 동원대

단국대 6-0 조선이공대

용인대 3-0 동의대

김해대 3-0 위덕대

호원대 3-0 여주대

광운대 3-1 대신대

구미대 2-1 동양대

한라대 3-1 칼빈대

영남대 2-2 호남대

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손연재, '돈자랑 비판' 의식했나..."왜 샀는지 모르겠다" 과소비 반성

2.

활동 중단 박나래, ‘무편집’ 강제 복귀된 이유가..“피해자 많기 때문” (올댓스타) [종합]

3.

조윤희 딸, 말레이시아 국제학교 다녔다..교복 입고 '우월 비주얼'

4.

신지, '돌싱' ♥문원 논란 속 5월 결혼 강행...사주에선 "능력 있는 남자"

5.

[SC이슈] '올림픽 단독중계' JTBC, '金' 최가온 패싱에 민심 들끓는데 눈치없는 '시청률' 자랑만

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 정체불명 영상에 발칵! → 나승엽 고승민 김동혁 '게임장' 포착 날벼락.. "사실 관계 파악 중"

2.

"절뚝절뚝"→"눈물 폭발" 韓 2008년생 '올림픽 새 역사' 최가온 '기적의 드라마'…전 세계가 같이 울었다 '극찬 폭발'

3.

[공식발표] 롯데 대충격! 불법 게임장에 1명 더 있었다. 4인 즉각 귀국 조치 → "엄중하게 대처하겠습니다" 공개 사과

4.

거봐 이강인, 우리한테 오랬지! '4골 폭발' AT 마드리드, 바르셀로나 대파…여름 이적시장 'LEE 영입 기회' 또 온다

5.

英 매체 단독 보도! '박지성 주장 박탈' 레드냅, 토트넘 신임 사령탑 부임 가능성…욕심 그득그득 "맡겨만 달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 정체불명 영상에 발칵! → 나승엽 고승민 김동혁 '게임장' 포착 날벼락.. "사실 관계 파악 중"

2.

"절뚝절뚝"→"눈물 폭발" 韓 2008년생 '올림픽 새 역사' 최가온 '기적의 드라마'…전 세계가 같이 울었다 '극찬 폭발'

3.

[공식발표] 롯데 대충격! 불법 게임장에 1명 더 있었다. 4인 즉각 귀국 조치 → "엄중하게 대처하겠습니다" 공개 사과

4.

거봐 이강인, 우리한테 오랬지! '4골 폭발' AT 마드리드, 바르셀로나 대파…여름 이적시장 'LEE 영입 기회' 또 온다

5.

英 매체 단독 보도! '박지성 주장 박탈' 레드냅, 토트넘 신임 사령탑 부임 가능성…욕심 그득그득 "맡겨만 달라"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.