'메시 형! 별거 아니네?' 손흥민 또다시 대기록 세웠다→7만5673석 가득 채워…2026시즌도 'MLS 주인공' 예약

기사입력 2026-02-23 00:00


'메시 형! 별거 아니네?' 손흥민 또다시 대기록 세웠다→7만5673석 …
AFP연합뉴스

'메시 형! 별거 아니네?' 손흥민 또다시 대기록 세웠다→7만5673석 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 축구의 자랑 손흥민이 또 한 번 대기록을 달성했다. 미국 메이저리그사커(MLS) 내 최고의 스타인 리오넬 메시와 손흥민의 맞대결이 세계적인 관심을 받았다.

미국 스포츠 일러스트레이티드는 22일(한국시각) '할리우드는 스타를 알아본다'며 '7만5673명의 역사적인 관중이 손흥민과 메시 등 수많은 스타를 보기 위해 모여들었다'고 보도했다. 이날 오전 미국 로스앤젤레스(LA) 메모리얼 콜리세움에서 열린 LAFC(로스앤젤레스 FC)와 인터 마이애미의 MLS 개막전에서는 LAFC가 3대0 완승을 거뒀다.


'메시 형! 별거 아니네?' 손흥민 또다시 대기록 세웠다→7만5673석 …
AFP연합뉴스
손흥민과 메시 모두 선발 출전하면서 2026시즌 MLS의 화려한 시작을 알렸다. 손흥민은 전반 38분 다비드 마르티네스에게 절묘한 공간 패스를 넣어주면서 도움을 기록했다. 손흥민은 해당 경기서 공격 포인트 없이 팀의 패배를 지켜본 메시에게 판정승했다.

수많은 팬들이 이들의 맞대결을 보기 위해 경기장을 찾았다. 데니스 부앙가와 로드리고 데파울 등의 인기도 상당한 수준이었다. 이 경기는 MLS 역사상 단일 경기 기준으로 두 번째 많은 관중을 기록했다. MLS 최다 관중 경기는 2023년 7월 4일 로즈볼에서 열린 LA 갤럭시와 LAFC의 대결이었다. 당시 8만2110명의 관중을 동원했다.


'메시 형! 별거 아니네?' 손흥민 또다시 대기록 세웠다→7만5673석 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
매체는 '대형 무대, 슈퍼스타들, 그리고 시즌 개막전이라는 매력까지 더해지면서 역사를 만들어냈다'며 '특히 관중석을 가득 메운 홈팬들의 물결은 LAFC의 압도적인 승리에 힘을 보탰다'고 전했다. 이어 'MLS 관중 역사에서 새로운 이정표를 세운 것 외에도, 이 경기는 같은날 전 세계 축구 경기 중 가장 많은 관중이 입장한 경기로 기록됐다'고 덧붙였다.


'메시 형! 별거 아니네?' 손흥민 또다시 대기록 세웠다→7만5673석 …
AFP연합뉴스
손흥민은 MLS에서의 두번째 시즌에서 좋은 출발을 알렸다. 최고의 파트너 부앙가와 함께 이번 시즌에도 맹활약을 예고했다.

매체는 '관중들은 MLS 최고의 스타들을 보기 위해 모였지만, 경기는 LAFC 쪽으로 확실히 기울었다'며 '손흥민은 어시스트 1개를 기록했고, 부앙가는 골을 넣었다'고 설명했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

태진아, 거짓 홍보에 격분 “전한길, 거짓말로 정치 행사에 끌어들여..명예훼손 고소·고발”

2.

♥라도와 결혼 앞둔 에이핑크 윤보미, 콘서트 중 울먹…"웃긴 말로 해달라"

3.

김창열, 일본서 입국거부 당했다..‘독도 홍보 활동’ 영향 있었나

4.

전현무 심경 고백 "개인적 슬픔도 묻고…요즘 제정신 아니다"

5.

'하트시그널2' 장미, 임신 중 파격 D라인 "임부복 안 산다" 선언

스포츠 많이본뉴스
1.

최가온처럼 일어서지 못했다, 19살 금메달 후보→머리 충격+사지 경련...찰과상 기적 "영원히 감사"

2.

"아이돌로 환생한 줄 알았다!" 日 제대로 '홀릭'…韓 이해인 피겨 갈라쇼 '케데헌' 돌풍→세계를 홀렸다

3.

'심판 이리 와봐!' 정녕 메시 맞아? 손흥민 완패 후 대폭발, 수아레스가 말려도 심판한테 직행 '이례적 분노' 화제

4.

"저, 정말 교체인가요!" '스마일 보이' 손흥민 이례적 분노 폭발…더 뛰고 싶었던 SON, 교체 표시에 '아쉬움 표출'

5.

'18점 차 대패' 한화, 예방주사 제대로 맞았다…에르난데스 152㎞ 호투는 위안거리 [오키나와 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

최가온처럼 일어서지 못했다, 19살 금메달 후보→머리 충격+사지 경련...찰과상 기적 "영원히 감사"

2.

"아이돌로 환생한 줄 알았다!" 日 제대로 '홀릭'…韓 이해인 피겨 갈라쇼 '케데헌' 돌풍→세계를 홀렸다

3.

'심판 이리 와봐!' 정녕 메시 맞아? 손흥민 완패 후 대폭발, 수아레스가 말려도 심판한테 직행 '이례적 분노' 화제

4.

"저, 정말 교체인가요!" '스마일 보이' 손흥민 이례적 분노 폭발…더 뛰고 싶었던 SON, 교체 표시에 '아쉬움 표출'

5.

'18점 차 대패' 한화, 예방주사 제대로 맞았다…에르난데스 152㎞ 호투는 위안거리 [오키나와 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.