[공식발표]수원FC, 노르웨이 멀티공격수 '17번' 훌 영입..."팬과 팀 위해 내 모든것 쏟아부을 것" [오피셜]

[스포츠조선 전영지 기자]수원FC가 '노르웨이 출신 멀티 공격수' 얀 마르틴 훌 안데르센(등록명: 훌)을 영입했다.[2026년 2월 19일 스포츠조선 단독]
수원FC는 23일 "1m87의 피지컬을 갖춘 공격자원으로 최전방, 측면을 모두 소화할 수 있는 멀티 공격수 훌을 영입했다"고 공식발표했다. 1995년생 훌은 노르웨이리그 콩스빙에르 IL, 외스테르스 IF, 셰이드 포트발 등에서 꾸준히 활약하며 노르웨이 리그에서 꾸준히 경험을 쌓아온 베테랑 공격수다. 센터포워드는 물론 공격형 미드필더, 오른쪽 윙어를 두루 소화하는 멀티플레이어로 새시즌 박건하 감독의 수원FC에 전술적 유연성을 더해줄 공격 자원이다. 특히 2020~2022년 콩스빙에르에서 활약하며 2021년 2부리그 승격의 키플레이어로도 활약했다. 통산 234경기 67골 29도움을 기록했고 특히 서른 살을 맞은 지난 시즌 노르웨이리그 스케이드에서 29경기에서 11골 1도움의 활약을 펼친 '대기만성형' 팀플레이어다. 2부리그에서 절대적으로 필요한 피지컬에 활동량과 전방 압박 능력을 바탕으로 공격 진행, 연계 능력을 갖췄고, 다양한 포지션에서 전술 이해도가 높은 공격수다. 특히 '승격 전도사' 경험이 있는 만큼 새 시즌 K리그1 컴백을 지상과제 삼은 수원FC에 '위닝 멘털리티'를 불어넣을 핵심자원이다.
사진제공=수원FC
수원FC는 훌의 합류로 공격 옵션을 넓히고 시즌 운영 과정에서 다양한 전술 변화를 시도할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 등번호 17번을 받아든 훌은 "수원FC에 합류하게 돼 큰 영광이며, 팀과 팬들에게 보답할 수 있도록 모든 것을 쏟아붓겠다. 경기장에서 헌신적인 플레이로 팬들이 자부심을 느낄 수 있도록 하겠다는 각오를 밝혔다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com