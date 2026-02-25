[K리그1 미디어데이]상처(?) 받은 '도움왕 강력 후보' 김태환→"1990년생이 많지 않은데…" 득점왕은 주민규

기사입력 2026-02-25 12:27


[K리그1 미디어데이]상처(?) 받은 '도움왕 강력 후보' 김태환→"19…
하나은행 K리그1 2026 개막 미디어데이가 25일 오전 서울 홍은동 스위스그랜드호텔 컨벤션센터에서 열렸다. 전북 김태환이 시즌 목표를 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.25/

[K리그1 미디어데이]상처(?) 받은 '도움왕 강력 후보' 김태환→"19…
하나은행 K리그1 2026 개막 미디어데이가 25일 오전 서울 홍은동 스위스그랜드호텔 컨벤션센터에서 열렸다. 대전 주민규가 시즌 목표를 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.25/

[스포츠조선 김가을 기자]"김태환(전북 현대)이 좋지만…."

2026년 K리그1 득점왕-도움왕은 누가 거머쥘까. '베테랑' 주민규부터 '새 얼굴' 디오고(이상 대전하나시티즌)까지 수 많은 이름이 거론됐다.

25일 서울 홍은동 스위스그랜드호텔에서 '하나은행 K리그2026 미디어데이'가 열렸다. K리그1 12개팀 사령탑과 주장, 팬들이 함께해 자리를 빛냈다.

관심은 단순히 '우승팀'에 국한되지 않았다. 한 발 더 나아가 개인상 향방에 대한 질문도 나왔다. 결론부터 말하면 득점왕은 '대전 독식' 가능성이 제기됐다.

안영규(광주)는 "모따(전북)가 득점왕 될 것 같다. 주민규 선수도 같이 경쟁할 것 같은 느낌"이라고 했다. 울산 HD의 정승현도 "모따, 디오고 얘기 많이 나왔는데 그래도 국내에서는 주민규 선수가 유리하다고 본다"고 내다봤다. 이명주(인천 유나이티드)는 "K리그에 1990년대생이 많이 남지 않았다. 우리 (주)민규가 득점왕 도움왕 다 했으면 좋겠다"고 바람을 드러냈다. 정작 당사자인 주민규는 "개인적인 생각은 디오고가 굉장히 말컹 전성기 모습 보이는 것 같다. 그 선수가 했으면 좋겠다. 도움은 이명재가 잘 해서 했으면 좋겠다"고 팀을 향한 진심을 드러냈다.


[K리그1 미디어데이]상처(?) 받은 '도움왕 강력 후보' 김태환→"19…
하나은행 K리그1 2026 개막 미디어데이가 25일 오전 서울 홍은동 스위스그랜드호텔 컨벤션센터에서 열렸다. 12개 구단 대표 선수들이 우승 트로피와 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.25/
도움왕은 이동경(울산) 남태희(제주 유나이티드) 이명주 등의 이름이 다양하게 오르내렸다. 다만, 이 과정에서 '상처(?')' 받은 선수가 있다. 바로 김태환(전북)이다.

안영규는 "도움왕으로는 모따-김태환 잘 맞을 것 같다. 그래도 우리 최경록이 도움왕하면 좋겠다"고 농담을 던졌다. 이창용(FC안양)도 "김태환 선수가 모따 활용해서 어시스트 많이 할 것 같다. 하지만 우리 팀의 마테우스가 도움왕을 할 것 같다"고 방향을 틀었다.

연달아 '펀치'를 맞은 김태환. 그를 놀린 것도, 위로한 것도 다름 아닌 선수들이었다. 정승현은 "모따 선수가 골 많이 넣을 것 같은데 김태환 크로스가 좋아서 도움왕 할 것 같다", 한지호(부천FC)도 "어시스트는 김태환 선수나 김진수가 좋은 크로스 능력 있어서 경쟁하는 모습 보이고 싶다"며 웃었다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.