일본 대형 사고, 김민재한테 전혀 도움 안되는 국대 또 부상 OUT "근육 파열"...2시즌 동안 유리몸, 월드컵 갈 수 있나

[스포츠조선 김대식 기자]일본 국가대표 핵심 수비수인 이토 히로키가 근육 파열 부상을 당하고 말았다.
독일 매체 TZ의 필립 케슬러 기자는 27일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 "이토 히로키는 목요일 FC바이에른 훈련 도중 허벅지 근육 섬유 파열 부상을 입었다"고 보도했다. 근육 파열은 심각한 경우, 수술을 받아야 하며 장기간 결장할 수 있는 큰 부상이다.
앞서 케슬러 기자는 26일 김민재와 히로키가 훈련 도중에 부상을 입어서 일찍 훈련을 마쳤다고 보도한 바 있다. 김민재는 무릎 통증, 히로키는 근육 부상이었다. 아직 김민재 부상에 대한 소식은 없는 가운데, 히로키의 부상 정도가 먼저 공개됐다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
근육 파열이기 때문에 가벼운 부상은 절대로 아니다. 또한 부상자가 히로키라서 더욱 우려스럽다. 바이에른 뮌헨으로 이적하기 전까지 히로키는 커리어 내내 부상과는 거리가 멀었다. 몇 차례 부상이 있었지만 1달 이상 결장했던 건 2023년 말에 당했던 근육 부상 말고는 없었다.
하지만 바이에른으로 이적한 뒤로는 유리몸 그 자체다. 이적하자마자 프리시즌 경기에서 종족골 부상을 당한 히로키는 6달 넘도록 경기를 뛰지 못했다. 2025년 2월에 돌아와 다시 뛰기 시작했지만 1달 만에 종족골 골절 부상이 재발하면서 시즌 아웃되고 말았다. 이번에도 재활 기간은 무려 6개월 이상 소요됐다.
2024년 여름에 바이에른 선수가 됐는데, 히로키가 제대로 뛰기 시작한 건 2025년 11월부터였다. 거의 2년 동안 23경기밖에 뛰지 못했고, 출전 시간은 1000분도 되지 않는다. 최근 들어서 경기력을 조금씩 끌어올리고 있었지만 또 부상을 당했다. 수술대에 오르게 될 경우, 시즌 아웃이 유력하다.
바이에른 경기만 날리는 게 아니다. 곧 있을 월드컵에도 지장이 될 수 있다. 히로키는 일본 국가대표팀에서 핵심 전력이다. 한국의 경우로 치환하면 김민재가 빠지는 격이다. 가뜩이나 일본은 히로키처럼 중요한 역할을 맡은 토미야스 타케히로가 장기 부상으로 경기력 우려가 있는 상황. 여기서 히로키마저 부상으로 월드컵에 참가하지 못하면 비상이다. 아직까지 히로키의 정확한 부상 정도가 공개되지 않고 있지만 전망이 썩 좋을 수만은 없다.
김민재의 거취에도 영향이 갈 수 있는 문제다. 바이에른은 다가오는 여름 이적시장에서 김민재를 매각하는 걸 고려하고 있다. 김민재도 이적을 준비할 것이라는 예측이 나오고 있다. 하지만 히로키가 2시즌 내내 부상으로 신음한다면 김민재부터 정리할 게 아니라 히로키부터 매각하려고 시도할 수 있다. 그렇다면 김민재를 남기고 새로운 4순위 센터백을 데려올 가능성도 있다.