이강인(AT 마드리드) 위상 미쳤다! 그리즈만 잇는 핵심 리더로 주목…"이강인, 라리가 복귀 거부감 없어"

기사입력 2026-02-28 13:10


이강인(AT 마드리드) 위상 미쳤다! 그리즈만 잇는 핵심 리더로 주목…"…
이강인이 아틀레티코 마드리드의 새로운 리더로 주목 받고 있다. 사진=풋01·아틀레티코 마드리드, 스포츠조선 재가공

이강인(AT 마드리드) 위상 미쳤다! 그리즈만 잇는 핵심 리더로 주목…"…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]이강인(25)의 위상이 세계적으로 뻗어나가고 있다. 스페인 라리가에서 고전하던 이강인은 어느 순간 아틀레티코 마드리드가 노리는 스타가 됐다. 앙투안 그리즈만의 대체자로까지 거론될 정도다.

프랑스 스포르트는 28일(한국시각) '올여름 미국 메이저리그사커(MLS) 이적이 거론되고 있는 그리즈만은 파리생제르망(PSG) 소속 선수로 대체될 가능성이 있다'고 보도했다.


이강인(AT 마드리드) 위상 미쳤다! 그리즈만 잇는 핵심 리더로 주목…"…
그리즈만의 MLS 합류 가능성이 커지고 있다. 사진=365스코어
그리즈만은 MLS의 올랜도 시티로 떠날 가능성이 계속해서 제기되면서, 유럽 이적시장에 '도미노 효과'가 일어날 수 있다. 그리즈만이 머지않아 아틀레티코 마드리드를 떠난다면 팀은 공격 진영의 핵심 리더를 잃게 되는 셈이다. 이렇게 되면 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 그의 공백을 메우기 위해 새로운 영입을 추진해야 한다. 현재 최우선 타깃은 PSG의 이강인으로 전해졌다.


이강인(AT 마드리드) 위상 미쳤다! 그리즈만 잇는 핵심 리더로 주목…"…
AFP연합뉴스
앞서 피차헤스는 그리즈만이 떠난 이후 팀을 책임질 최상위 후보는 이강인이라고 주장했다. 공격 진영 전 포지션과 미드필더까지 소화할 수 있는 멀티 자원인 이강인은 꾸준히 아틀레티코 마드리드의 관심을 받았다. 그는 지난 겨울 이적시장에서도 아틀레티코 마드리드의 영입 대상이었으나 루이스 엔리케 PSG 감독의 만류로 잔류했다. 그러나 여름 이적시장이 다가오고, PSG에서의 주전 경쟁에 지쳐있는 이강인인 만큼 새로운 선택을 할 가능성도 충분히 있다.


이강인(AT 마드리드) 위상 미쳤다! 그리즈만 잇는 핵심 리더로 주목…"…
AFP연합뉴스
스포르트는 '치열한 주전 경쟁이 이어지는 상황 속에서 이강인의 이적 가능성이 다시 검토될 수 있다'며 '발렌시아와 마요르카에서 뛰었던 이강인은 라리가 복귀에 크게 거부감이 없는 것으로 알려졌다'고 전했다.

이어 '이제 관건은 PSG가 이적 협상에 문을 열지, 그리고 두 구단이 재정적 합의점을 찾을 수 있을지 여부다'며 '분명한 것은 그리즈만의 거취 문제가 아틀레티코 마드리드와 PSG 사이에서 큰 움직임을 촉발할 가능성이 있다는 점'이라고 덧붙였다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘성매매 합법화 주장’ 김동완, 이번엔 “뻔뻔함·천박함 난 다 있어” 의미심장 글 남겨

2.

전지현, 성수동 빌딩 3채 '468억' 싹쓸이…부동산 퀸의 위엄

3.

김수현, 600억 '넉오프' 부활하나…'무기한 보류 끝' 복귀 신호탄

4.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

5.

손태영, 17세 아들 첫 운전에 긴장.."父 권상우랑 연습하면 싸울 거 같다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

다저스 무늬만 초호화! 선발진 초토화 대위기 → "오타니도 2~3이닝 이상 어려워" 제대로 준비된 투수가 없다

2.

"초미녀군단 女컬링 5G 金!" 경기도,압도적 23연패 달성...MVP는 알파인스키 4관왕 김소희[동계체전X공식발표]

3.

'최후의 보루' 최원태의 희망투, 日 요미우리 베스트라인업 상대 3이닝 무실점 쾌투...개막 1선발 중책 맡을까

4.

최원태 3이닝 무실점, 심재훈 함수호 안타, 삼성, 요미우리 베스트 멤버 상대 2대4 아쉬운 패배[오키나와 리뷰]

5.

최정예 총출동! 김재환도 안타쳤다! SSG 18안타 대폭격 → 라쿠텐 2군 13-4 완파. 사실상 개막전 라인업 [미야자키 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

다저스 무늬만 초호화! 선발진 초토화 대위기 → "오타니도 2~3이닝 이상 어려워" 제대로 준비된 투수가 없다

2.

"초미녀군단 女컬링 5G 金!" 경기도,압도적 23연패 달성...MVP는 알파인스키 4관왕 김소희[동계체전X공식발표]

3.

'최후의 보루' 최원태의 희망투, 日 요미우리 베스트라인업 상대 3이닝 무실점 쾌투...개막 1선발 중책 맡을까

4.

최원태 3이닝 무실점, 심재훈 함수호 안타, 삼성, 요미우리 베스트 멤버 상대 2대4 아쉬운 패배[오키나와 리뷰]

5.

최정예 총출동! 김재환도 안타쳤다! SSG 18안타 대폭격 → 라쿠텐 2군 13-4 완파. 사실상 개막전 라인업 [미야자키 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.