"韓 축구 정말 아찔!" '대한민국 캡틴' 손흥민 발목 부상 위험…美 '다이렉트 퇴장 동의'→'경기 뒤 얼음찜질' 영상 공개

[스포츠조선 김가을 기자]정말 큰 일날뻔했다. '캡틴' 손흥민(LA FC)이 아찔한 장면을 마주했다.
LA FC는 1일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 휴스턴의 쉘 에너지 스타디움에서 열린 휴스턴 다이너모FC와의 2026년 메이저 리그 사커(MLS) 2라운드 원정 경기에서 2대0으로 이겼다. LA FC는 개막 2연승을 달렸다.
승리의 중심엔 손흥민이 있었다. 이날 선발 출전한 손흥민은 2도움-2퇴장을 유도했다. 그는 후반 11분 마크 델가도의 득점을 도왔다. 왼쪽 코너킥 상황에서 볼을 이어받아 델가도에게 패스했다. 델가도는 오른발 감아차기 슈팅으로 휴스턴의 골 그물을 흔들었다. 기세를 올린 손흥민은 후반 37분 스테픈 유스타키오의 득점을 도와 어시스트를 하나 더 추가했다. 이로써 손흥민은 리그 2경기 연속 공격포인트를 추가했다.
손흥민의 활약은 여기서 끝이 아니었다. 날카로운 움직임으로 상대를 흔들었다. 손흥민은 전반 추가시간 중원에서 휴스턴의 중앙 수비수 안토니오 카를로스에게 왼쪽 발목 부위를 차여 쓰러졌다. 주심은 카를로스에게 레드카드를 꺼내 들었다. 손흥민은 후반 31분 또 한 번 레드카드를 유도했다. 그는 후방에서 투입된 전진 패스를 중원에서 받아 쇄도하려던 순간 휴스턴의 아구스틴 부사트에게 밀려 넘어졌다. 주심은 완벽한 골 기회를 저지했다며 부사트에게 퇴장 명령을 내렸다. 다만, 이 과정에서 손흥민은 아찔한 부상 상황과 마주했다.
사진=IMAGN IMAGES via Reuters Connect 연합뉴스
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스
MLS 소식을 주로 다루는 MLS 무브는 손흥민이 발목에 테이핑을 하고 있는 영상을 올렸다. 카를로스에게 밟힌 발목에 상처가 크게 난 듯 보였다. MLS 무브는 '손흥민의 발목이 카를로스에게 당한 거친 태클로 피를 흘리고 있는 것 같다. 다이렉트 퇴장이 나온 부분에 동의한다'고 했다. 또 다른 매체 올레도 '손흥민의 발목 부상 우려'라는 영상을 공개했다. 올레는 '손흥민은 휴스턴전 뒤 발목에 얼음찜질을 했다'고 전했다.
손흥민은 100일여 앞으로 다가온 2026년 북중미월드컵을 준비하고 있다. 홍명보 감독은 그동안 선수단 컨디션 및 경기력을 강조해왔다. 지난해 A매치를 모두 마친 뒤엔 "선수들의 몸 상태 유지가 중요한 시기다. 소속팀과 잘 소통하겠다"고도 했다.
한편, '홍명보호'는 코트디부아르(28일)-오스트리아(4월 1일)와 원정 친선 경기를 치른다.