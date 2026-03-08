지면 죽는다! 조 1위 도전하는 신상우호, 호주전 필승 카드...전유경-박수정 '유럽파 선봉'[라인업]

신상우 감독이 이끄는 여자 대표팀은 8일 호주 시드니 스타디움 오스트레일리아에서 호주와 2026년 여자 아시안컵 조별리그 A조 최종전을 치른다.
한국은 이미 8강행을 확정지었다. 이란과 1차전에서 3대0 대승을 거뒀던 한국(승점 6·골득실+6)은 필리핀과의 2차전에서도 3대0 승리를 거뒀다. 2연승을 따낸 한국은 이란(승점 0·골득실-7)을 4대0으로 제압한 호주(승점 6·골득실+5)와 승점이 같아졌지만, 골 득실에서앞서 조 1위에 올랐다.
한국은 최소 조 2위를 확보하며, 호주와 함께 8강 진출을 조기에 확정했다. 이번 대회에서는 12개국이 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치르고, 각 조 1·2위와 3위 중 성적이 좋은 상위 2개 팀이 8강 토너먼트로 우승국을 가린다. 준결승에 진출한 4개 팀과 8강 탈락한 팀들이 펼치는 플레이오프를 통해 살아남은 2개 팀은 2027년 브라질 여자 월드컵 본선 티켓을 차지한다.
8강행을 확정지었지만, 반드시 잡아야 하는 호주전이다. A조 2위가 될 경우 8강에서 강력한 우승 후보인 북한 또는 중국과 맞붙을 가능성이 크다. 한국 입장에서는 대단히 부담스러운 상대다. 한국은 조 1위로 통과한다는 계획에 맞춰 지난 필리핀전에서 대대적인 로테이션을 가동했다. 이란과의 1차전에서 선발로 나섰던 선수 가운데 김민정, 고유진(이상 현대제철), 문은주(KSPO), 정민영(오타와) 4명만 남기고 무려 7명을 바꿨다.
한국은 다시 베스트 라인업을 꺼냈다. 전유경(믈데 위민)과 박수정(AC밀란 위민)이 최전방에 포진했고, 지소연(수원FC위민) 문은주(화천KSPO) 최유리(수원FC위민) 정민영(오타와래피드)이 미드필드에 포진했다. 장슬기(경주한수원) 노진영(문경상무) 고유진(인천현대제철) 김혜리(수원FC위민)이 포백을 꾸리고, 김민정(인천현대제철)이 골키퍼 장갑을 꼈다.
국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 한국이 21위로 호주(15위)보다 6계단 낮다. 역대 전적에서도 한국이 3승 2무 15패로 크게 열세다.