지면 죽는다! 조 1위 도전하는 신상우호, 호주전 필승 카드...전유경-박수정 '유럽파 선봉'[라인업]

기사입력 2026-03-08 17:32


지면 죽는다! 조 1위 도전하는 신상우호, 호주전 필승 카드...전유경-…

지면 죽는다! 조 1위 도전하는 신상우호, 호주전 필승 카드...전유경-…

[스포츠조선 박찬준 기자]신상우호가 조 1위에 도전한다.

신상우 감독이 이끄는 여자 대표팀은 8일 호주 시드니 스타디움 오스트레일리아에서 호주와 2026년 여자 아시안컵 조별리그 A조 최종전을 치른다.

한국은 이미 8강행을 확정지었다. 이란과 1차전에서 3대0 대승을 거뒀던 한국(승점 6·골득실+6)은 필리핀과의 2차전에서도 3대0 승리를 거뒀다. 2연승을 따낸 한국은 이란(승점 0·골득실-7)을 4대0으로 제압한 호주(승점 6·골득실+5)와 승점이 같아졌지만, 골 득실에서앞서 조 1위에 올랐다.

한국은 최소 조 2위를 확보하며, 호주와 함께 8강 진출을 조기에 확정했다. 이번 대회에서는 12개국이 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치르고, 각 조 1·2위와 3위 중 성적이 좋은 상위 2개 팀이 8강 토너먼트로 우승국을 가린다. 준결승에 진출한 4개 팀과 8강 탈락한 팀들이 펼치는 플레이오프를 통해 살아남은 2개 팀은 2027년 브라질 여자 월드컵 본선 티켓을 차지한다.


지면 죽는다! 조 1위 도전하는 신상우호, 호주전 필승 카드...전유경-…
8강행을 확정지었지만, 반드시 잡아야 하는 호주전이다. A조 2위가 될 경우 8강에서 강력한 우승 후보인 북한 또는 중국과 맞붙을 가능성이 크다. 한국 입장에서는 대단히 부담스러운 상대다. 한국은 조 1위로 통과한다는 계획에 맞춰 지난 필리핀전에서 대대적인 로테이션을 가동했다. 이란과의 1차전에서 선발로 나섰던 선수 가운데 김민정, 고유진(이상 현대제철), 문은주(KSPO), 정민영(오타와) 4명만 남기고 무려 7명을 바꿨다.

한국은 다시 베스트 라인업을 꺼냈다. 전유경(믈데 위민)과 박수정(AC밀란 위민)이 최전방에 포진했고, 지소연(수원FC위민) 문은주(화천KSPO) 최유리(수원FC위민) 정민영(오타와래피드)이 미드필드에 포진했다. 장슬기(경주한수원) 노진영(문경상무) 고유진(인천현대제철) 김혜리(수원FC위민)이 포백을 꾸리고, 김민정(인천현대제철)이 골키퍼 장갑을 꼈다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 한국이 21위로 호주(15위)보다 6계단 낮다. 역대 전적에서도 한국이 3승 2무 15패로 크게 열세다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김승현 큰딸' 수빈, 새엄마 장정윤 지적에 "훈수 두는 사람 제일 싫어"

2.

유호정 "술 때문에 이재룡과 3주 별거도"…세 번째 음주운전에 과거 재조명

3.

“발목에 전자발찌”..장성규, “그건 시체” 중고마켓 매너온도 0도 정체에 충격

4.

이주승, 조부상 이어 또 비보 "연이어 슬픈 소식 죄송, 추모해달라" [전문]

5.

사별한 아내 빙의로 만난 김재희. '운명전쟁49'에 감사 "아무런 각본없이 최선을 다해"

스포츠 많이본뉴스
1.

이제 한국 야구는 대만 아래인 게 현실인가...WBC 4연속 1R 탈락 대위기, 벼랑 끝에 몰렸다

2.

'외쳐 김도영!' 대만전 역전 투런포 작렬, 4만 대만팬들 침묵시켰다

3.

손흥민답지 않았다, 10분 만에 할리우드 액션 경고→퇴장 조심...댈러스전 아직 슈팅 1회(전반 종료)

4.

'또 1R 탈락 대위기' 한국, 대만에 10회 4대5 패…조 4위 추락, 김도영 혼자 다 할 수 없다[도쿄 리뷰]

5.

'최저 평점 굴욕' 손흥민 이상하다, 터지지 않는다→5G 연속 필드골 없어...LA FC, 댈러스에 1-0 신승

스포츠 많이본뉴스
1.

이제 한국 야구는 대만 아래인 게 현실인가...WBC 4연속 1R 탈락 대위기, 벼랑 끝에 몰렸다

2.

'외쳐 김도영!' 대만전 역전 투런포 작렬, 4만 대만팬들 침묵시켰다

3.

손흥민답지 않았다, 10분 만에 할리우드 액션 경고→퇴장 조심...댈러스전 아직 슈팅 1회(전반 종료)

4.

'또 1R 탈락 대위기' 한국, 대만에 10회 4대5 패…조 4위 추락, 김도영 혼자 다 할 수 없다[도쿄 리뷰]

5.

'최저 평점 굴욕' 손흥민 이상하다, 터지지 않는다→5G 연속 필드골 없어...LA FC, 댈러스에 1-0 신승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.