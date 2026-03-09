'제주월드컵경기장에서 즐기는 프라이빗 관람 경험!' 제주 SK, 스카이박스 신규 오픈

'제주월드컵경기장에서 즐기는 프라이빗 관람 경험!' 제주 SK, 스카이박스 신규 오픈

'제주월드컵경기장에서 즐기는 프라이빗 관람 경험!' 제주 SK, 스카이박…

[스포츠조선 윤진만 기자]'최고의 시야에서 즐기는 쾌적한 관람!' 제주SK가 스카이박스를 새롭게 오픈한다.

제주가 선보이는 스카이박스는 더 특별하고 편리한 프라이빗한 관람을 원하는 추억과 순간, 그 모든 걸 담았다. 소규모 단독 객실 및 최적의 시야를 제공하며, 휴게라운지 F&B까지 이용할 수 있다. 취향에 따라 골라 즐기는 맞춤형 선택도 가능하다.

스카이박스 1, 2호실은 6~8인이 이용이 가능하며 단독 테라스를 제공한다. 친구, 가족들과 함께 여유롭게 관람하고 싶을 때와 회사에서 특별한 단합 시간을 가지고 싶을 때 적합하다. 스카이박스 3호실은 4인이 이용할 수 있다. 아늑한 실내 공간 및 TV를 제공한다.(야외 테라스 미제공) 어린 자녀와 함께 편안하게 관람하고 싶을 때 이용하면 좋다.

스카이박스 예매는 제주 홈페이지/APP 내에 예매/관람-예매하기-정규리그-티켓오픈과 동시 오픈 순으로 진행하면 된다.(인원기준 초과 시 이용 불가) 스카이박스 휴게라운지에서 기본 다과가 제공되며, 음식 반입 추가가 가능하다. 스카이박스는 '홈팀 응원 전용'으로 원정팀 유니폼 및 응원도구는 착용이 제한된다. 스카이박스 이용 문의는 구단으로 전화하면 된다.

스카이박스 런칭과 함께 홈 2연전 티켓 예매도 오픈한다. 15일 오후 2시 FC서울전은 9일 오후 12시부터 티켓 예매가 가능하다. 18일 오후 7시30분 울산HD전은 11일 오후 12시부터 티켓을 예매할 수 있다. 온라인 예매는 제주 홈페이지/APP 내에 예매/관람-예매하기-정규리그 순으로 이동하면 된다. 현장예매는 경기시작 2시간 전부터 후반전 시작까지 가능하다.
