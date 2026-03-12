'韓 축구 영향 없나' FIFA 회장 '오피셜' 공식발표 "트럼프 대통령, 이란 참가 환영"→"이런 상황에 못 나가" 불참 의사 확고

글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 11일(이하 한국시각) '국제축구연맹(FIFA) 잔니 인판티노 회장은 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화했으며 이란이 올여름 월드컵에 참가하는 것을 환영받을 것이라는 확답을 받았다고 밝혔다'고 보도했다.
인판티노는 11일 개인 SNS를 통해 '트럼프 대통령과 만나 다가오는 월드컵의 준비 상황과 고조되는 기대감에 관해 이야기를 나눴다. 이란의 현재 상황에 대해 대화를 나눴다. 트럼프 대통령은 이란 축구 대표팀이 북중미에서 열리는 월드컵 출전을 환영한다는 입장을 나타냈다'고 밝혔다.
AP연합뉴스
이란은 최근 미국과 이스라엘이 이란을 공습하고, 이란이 반격하면서 국제 정세 관심이 집중됐다. 폭격으로 30년 넘게 권좌를 지켰던 이란 최고지도자 하메네이 뿐만 아니라 지도부 상당수가 사망했다. 자연스럽게 월드컵 출전 여부에도 관심이 쏠릴 수밖에 없었다. 이미 이란축구협회는 이스라엘-미군 공습 뒤 리그 일정을 전면 중단했다. 이란의 월드컵 불참 가능성에 관심이 쏠렸다. 메흐디 타지 이란축구협회장은 스페인 마르카를 통해 "미국의 공격으로 월드컵 참가는 어려울 것 같다"고 말했다.
이란은 G조에 뉴질랜드, 벨기에, 이집트와 묶였는데, 조별리그 경기를 모두 미국에서 치러야 한다. 이란은 월드컵 불참으로 FIFA로부터 강력한 징계를 받을 수 있다는 소식도 나왔다. 이런 상황에서 인판티노 회장은 미국 측에서 이란의 월드컵 참가를 막지 않을 것이라는 주장을 내놓았다.
하지만 이란 측은 출전 여부에 큰 무게를 두고 있지 않은 것으로 보인다. 아흐마드 도냐말리 이란 스포츠부 장관은 직접 인터뷰를 통해 "우리 아이들은 안전하지 않다"며 "미국은 이란에 악의적인 행동을 자행했다. 8~9개월 동안 우리에게 두 차례 전쟁을 강요했고, 우리 국민 수천 명을 죽였다. 따라서 우린 이런 상황에서 월드컵에 절대로 참가할 수 없다"고 주장했다. 중동의 알자지라는 '이란 정부 관계자가 이란 축구 대표팀의 월드컵 참가 여부에 대해 언급한 건 이번이 처음이다'라고 덧붙였다.
AP연합뉴스
한편 이란이 불참한다면, 향후 진출권이 어느 나라에게 향하게 될지도 눈길이 쏠릴 수밖에 없다. 당초 대륙간 플레이오프에 올라 있는 이라크가 수혜를 입게 될 가능성이 크다. 이라크는 5차 예선을 거쳐 UAE를 3대2로 꺾고 플레이오프에 진출했다. 차순위로 이라크에게 출전권이 돌아갈 수 있다는 주장이 힘을 얻었다.
다른 주장도 있다. FIFA의 선택에 따라 변화가 생길 수 있다는 의견이었다. AP통신은 '규정에 따르면 FIFA는 단독 재량으로 해당 사안에 대해 결정하고 필요하다고 판단되는 모든 조치를 취할 수 있다. FIFA는 해당 참가 회원 협회를 다른 협회로 교체하기로 결정할 수 있다고 명시되어 있다'고 전했다. FIFA 회장인 잔니 인판티노의 결정에 따라 상황이 어떻게 달라질지는 알 수 없다. 'FIFA는 해당 참가 회원 협회를 다른 협회로 교체하기로 결정할 수 있다'는 규정에 따라 아예 다른 협회의 소속 국가가 참가할 수도 있다. 유럽, 남미 등 축구 강국들이 속한 연맹이 수혜자가 될 가능성도 배제할 수 없다.