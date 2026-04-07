"소중한 경험 될 것" 성남FC, 팬들이 직접 만드는 ‘유니폼을 입자 캠페인송 영상 공모전’ 개최

사진=성남FC

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[스포츠조선 이현석 기자]성남FC가 팬들의 반짝이는 아이디어로 구단의 캠페인을 알리는 '유니폼을 입자 캠페인송 영상 공모전'을 개최한다.

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이번 공모전은 성남FC 팬이라면 누구나 참여할 수 있으며, 구단의 브랜드 가치를 높이고 유니폼 착용 문화를 확산시키기 위해 기획되었다. 참가자는 구단이 제공하는 공식 음원에 맞춰 애니메이션, 모션그래픽, 실사 영상 등 형식에 구애받지 않고 자유롭게 홍보 영상을 제작하면 된다.

공모 규격은 1920*1080px 해상도의 가로형 영상이며, 개인당 최대 2개 작품까지 출품 가능하다. 접수는 오는 30일 자정까지 이메일을 통해 진행된다. 참가에 필요한 음원 파일은 성남FC 공식 홈페이지 공지사항에서 다운로드할 수 있다.

심사를 통해 최종 선정된 1명에게는 우승 특전으로 최신형 노트북인 '맥북 네오' 1대와 함께 성남FC 선수단 전원의 친필 사인이 담긴 유니폼 1벌이 부상으로 수여된다.

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당선작은 오는 5월 6일 구단 공식 SNS를 통해 발표될 예정이며, 시상식은 5월 10일 성남FC 홈경기 현장에서 진행될 계획이다. 최종 선정된 영상은 향후 탄천종합운동장 전광판 송출 및 구단 공식 유튜브, 인스타그램 등 다양한 채널에서 캠페인 홍보를 위해 활용된다.

성남FC 관계자는 "팬들이 직접 만든 영상이 경기장에 울려 퍼지는 것은 구단과 팬이 하나 되는 소중한 경험이 될 것"이라며, "성남FC를 사랑하고 영상 제작에 재능 있는 분들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.

공모전과 관련한 자세한 사항은 성남FC 공식 홈페이지를 확인하거나 구단으로 문의하면 된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com