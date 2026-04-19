"승부처는 후반" 토마스 조커 카드 준비한 유병훈 감독 "경기 흐름과 더불어 결과까지 챙기겠다"[현장인터뷰]

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[포항=스포츠조선 이현석 기자]유병훈 FC안양 감독이 과정에 그치지 않고 결과까지 챙기겠다는 의지를 다졌다.

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안양은 19일 오후 4시30분 포항스틸야드에서 열리는 포항스틸러스와의 '하나은행 K리그1 2026' 8라운드 경기를 앞두고 있다.

안양은 승리가 간절하다. 시즌 첫 3경기에서 1승2무로 선전했던 안양은 이후 4경기에서 2무2패로 승리가 없다. 경기력은 꾸준히 기대 이상이지만, 결과를 가져오지 못하는 과정이 반복된다면 언제 분위기가 꺾일지 알 수 없다.

유 감독은 이번 경기에서 승부처로 후반을 꼽았다. 확고한 주전 선수인 토마스가 벤치로 들어간 것도 후반 총력전을 위한 선택이다. 그는 "승부처는 후반으로 보고 있다"며 "토마스, 아일톤, 라파엘, 김보경 등 이런 선수들이 공격적으로 준비한 것이 있다. 지금 날씨도 더워졌다. 전반을 잘 견딘다면 후반 승부처에서 밀리지 않고 힘의 균형을 맞추면서 판로를 모색할 수 있다"고 했다. 이어 "포항에 3연패한 배경을 살펴봤을 때 항상 후반에 결정되는 부분이 많았다. 에너지 레벨이나 파워에서 포항이 잘하는 부분이 있다. 이를 고려한 것이 가장 큰 이유다"고 덧붙였다.

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안양의 고민은 실점이다. 안양은 올 시즌 리그에서 클린시트(무실점) 경기가 없다. 7경기에서 8실점, 매 경기 한 골씩은 허용했다. 직전 김천전에서도 다잡은 승리를 후반 추가시간 극장 동점골 허용으로 놓치고 말았다. 5경기 연속 승리가 없는 안양은 올 시즌 주도적인 축구를 예고했지만, 실점 억제가 되지 못한다면 경기 운영의 어려움이 반복될 가능성이 크다. 포항을 상대로도 이호재를 중심으로 한 공격을 경계했다.

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유 감독은 "최근 경기당 1실점으로 계속 실점하고 있다. 우리가 지난 경기에서도 시도를 했지만, 강한 공격수들을 상대로 무실점을 거두면서 선수들이 자신감이 생기고 조직력이 완성되야 한다. 아직 무너지거나 그런 상황은 없었다. 조금만 더 조절하고 수비에서 집중력을 갖는 가면 수비 조직력이 완성될 것이라고 본다"고 했다.

안양은 김천전부터 본격적으로 포백으로 경기에 나서고 있다. 유 감독은 "당분간은 이렇게 가려고 생각 중이다"며 "중요한 건 팀이 경기를 어떻게 풀어가느냐다. 공격 방향에서 변화를 주면서 미스가 나오기도 했다. 그걸 개선하기 위해서 공을 탈취한 후 공격으로 나간느 속도와 타이밍 등을 개선하려고 중점적으로 준비했다"고 했다.

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결국 결과를 챙겨야 하는 안양, 유 감독도 이를 인지하고 있다. 그는 "의지를 다졌다. 작년에 포항에게 한 번도 못 이겼다. 남다른 각오를 갖고 왔다. 포항도 최근 뛰어난 성적은 아니지만, 포항만의 압박 등이 있는 팀이기에 밀리지 않기 위해 준비했다. 최근 경기 흐름을 가져가고도 결과로 이어지지 못했다. 오늘은 결과까지 챙기도록 하겠다"고 했다.

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포항=이현석기자 digh1229@sportschosun.com