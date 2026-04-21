[현장리뷰]"연패는 없다!" '이게 바로 강팀' 1위 FC서울, 클리말라→문선민→황도윤 연속골…'다크호스' 부천 3-0 제압

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[상암=스포츠조선 김가을 기자]연패는 없었다. FC서울이 강팀의 면모를 보이며 선두를 수성했다.

Advertisement

FC서울은 21일 서울월드컵경기장에서 열린 부천FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 9라운드 홈경기에서 3대0으로 이겼다. 클리말라의 페널티킥 선제골을 시작으로 문선민, 황도윤의 연속골을 묶어 승리했다. 서울(7승1무1패)은 연패 위기에서 벗어나 1위 자리를 굳게 지켰다. 반면, 부천(2승4무3패)은 무패를 '2'에서 마감했다.

사뭇 다른 분위기의 두 팀이었다. 서울은 올 시즌 개막 7경기에서 무패를 기록하며 1위에 랭크됐다. 하지만 빡빡한 일정 탓에 탈이 났다. 직전 대전하나시티즌과의 대결에서 시즌 첫 패배를 떠안았다. 경기를 앞둔 김기동 감독은 "(첫 패로) 속상하다"며 "강팀이 되고 우리가 올해 좋은 위치로 가기 위해선 절대 연패가 나오면 안된다는 메시지를 줬다. 선수들도 충분히 공감하고 있다. 기회가 왔을 때 버티면서 가야한다"고 말했다. 서울은 직전 경기에서 부상 우려를 낳았던 최준을 선발로 전격 투입했다. 대신 A매치부터 빡빡한 일정을 소화하고 있는 야잔을 벤치에 둬 안배에 나섰다.

이에 맞서는 부천은 최근 두 경기 무패(1승1무)를 기록했다. 특히 직전 인천 유나이티드와의 대결에선 0-2로 밀리다 2대2로 비기는 집중력을 선보였다. 결전을 앞둔 이영민 감독은 "성신이나 카즈 등 미드필더 활동량이 많아야 하지 않나 생각한다. 후반에 김상준, 윤빛가람 등이 있다. 상대를 괴롭히려면 중원 압박이 더 필요할 것 같아서 선수들이 많이 뛰어줘야 좋은 경기를 할 수 있을 것으로 생각한다"고 말했다.

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

FC서울은 4-4-2 전술을 활용했다. 후이즈와 클리말라가 공격을 이끌었다. 문선민, 바베츠, 황도윤, 정승원이 중원을 구성했다. 수비는 김진수, 로스, 박성훈, 최준이 담당했다. 골키퍼 장갑은 구성윤이 착용했다.

Advertisement

부천은 3-4-3 포메이션을 들고나왔다. 김민준, 몬타뇨, 한지호가 스리톱을 형성했다. 2선엔 신재원, 성신, 카즈, 안태현이 자리했다. 스리백엔 홍성욱, 백동규, 이재원이 위치했다. 골문은 김형근이 지켰다.

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

킥오프. 주말-주중으로 이어지는 일정 탓인지 양 팀 선수들의 경기력은 완벽하지 않았다. 잦은 실수로 흐름을 끊었다.

Advertisement

서울이 포문을 열었다. 전반 7분 최준의 크로스를 클리말라가 슈팅으로 연결해 득점을 노렸다. 그러나 상대 골키퍼 정면으로 향해 아쉬움을 남겼다.

Advertisement

'0'의 균형은 전반 31분 깨졌다. 서울이 공격 과정에서 상대의 핸드볼 반칙으로 페널티킥을 얻어냈다. 심판은 비디오 판독(VAR)을 통해 카즈의 핸드볼 파울을 선언했다. 클리말라가 키커로 나서 침착하게 득점을 완성했다. 서울이 1-0 리드를 잡았다.

전반 막판 경기가 요동쳤다. 부천의 코너킥 상황에서 클리말라의 '난폭한 행위 여부'가 논란의 중심에 섰다. 심판은 VAR을 통해 클리말라의 옐로카드를 유지했다. 서울은 어수선한 분위기 속 집중력을 발휘했다. 뒤이어 이어진 역습 상황에서 황도윤이 카즈의 실수를 유발해 볼을 탈취했고, 이를 이어 받은 문선민이 상대 골키퍼 키를 살짝 넘기는 칩슛으로 득점을 완성했다. 문선민은 카메라를 향해 특유의 '관제탑 세리머니'를 선보이며 환호했다. 서울이 전반을 2-0으로 앞선 채 마감했다.

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

부천은 후반 시작과 동시에 교체 카드를 꺼내들었다. 한지호, 카즈, 성신을 빼고 갈레고, 김상준, 윤빛가람을 투입했다. 10여분 뒤엔 김민준 대신 가브리엘을 넣어 공격력을 강화했다. 서울도 맞불을 놨다. 후반 16분 바베츠와 박성훈 대신 이승모와 야잔을 넣었다.

치열한 싸움에서 서울이 웃었다. 서울은 후반 23분 황도윤의 쐐기골까지 나왔다. 프리킥 상황에서 정승원이 올린 크로스를 이승모가 헤더슛으로 연결했다. 부천 골키퍼를 맞고 튕겨나온 공을 황도윤이 집요하게 밀어넣으며 득점을 완성했다. 서울이 3-0으로 앞서나갔다.

사실상 승기를 잡은 서울은 황도윤, 클리말라, 로스 대신 황도윤, 송민규, 이한도를 차례로 넣어 체력 안배도 가지고 갔다. 서울은 마지막까지 집중력을 발휘해 승리의 마침표를 찍었다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com