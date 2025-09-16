LPGA도 보고 해남 땅끝마을도 보고… BMW 레이디스 챔피언십, 코레일…

스포츠조선

LPGA도 보고 해남 땅끝마을도 보고… BMW 레이디스 챔피언십, 코레일과 연계 '스포츠열차 in 해남' 출시

기사입력 2025-09-16


BMW 레이디스 챔피언십 2025,

[스포츠조선 정현석 기자]오는 10월 16일부터 19일까지 나흘간 전라남도 해남군 파인비치 골프링크스에서 개최되는 국내 유일 미국 여자프로골프(LPGA) 정규 투어 대회 'BMW 레이디스 챔피언십 2025(BMW Ladies Championship 2025)'가 코레일관광개발과 연계한 특별 관람 여행 상품 '스포츠열차 in 해남'을 새롭게 선보인다.

이번 프로그램은 BMW 코리아가 전라남도와 해남군을 비롯해 한국철도공사, 에스알(SR)과 함께 공동으로 기획하여 개발한 상품. 고속열차(KTX·SRT)와 관광열차를 활용한 친환경 이동 체계·세계적인 스포츠 이벤트·지역 관광자원 등을 결합한 올 인클루시브 여행 패키지로 마련했다.

여행 상품 패키지에는 호텔 숙박권, 왕복 열차 티켓, 대회장 이동을 위한 셔틀버스 서비스, 대회 갤러리 입장권이 모두 포함돼 있어, 장거리 이동의 불편을 최소화하는 한편 이동에서부터 관람에 이르기까지 모든 서비스를 원스톱으로 제공한다. 이를 통해 갤러리들이 보다 편리하고 품격 있는 스포츠 문화 경험을 누릴 수 있도록 했다.

BMW 코리아 관계자는 "BMW 레이디스 챔피언십은 세계 최고 수준의 골프 무대를 선보이는 동시에 갤러리들이 보다 편리하고 가치 있는 관람 경험을 누릴 수 있도록 특별한 프로그램을 마련하고 있다"며 "앞으로도 지속가능한 스포츠 문화 확산과 지역사회와의 상생을 위해 노력을 이어가겠다"고 전했다.

한편, 이번 대회에서는 원거리 방문객들을 위한 양일 입장권(2 Days Ticket)을 신설해 개별 일일권을 구매하는 것보다 합리적인 가격으로 제공한다. 특히 BMW 엑설런스 클래스 패키지와 옥토버페스트 라운지 패키지를 포함한 양일 입장권에는 숙박과 전용 셔틀 서비스까지 포함돼 갤러리들이 단순한 경기 관람을 넘어 여행과 휴식이 결합된 프리미엄 스포츠 투어를 경험할 수 있도록 했다.

