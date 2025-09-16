스포츠조선

아디다스골프, 강남 신세계에서 FW25 오리지널스 골프 컬렉션 출시 기념 팝업 이벤트 진행 중

기사입력 2025-09-16 17:55


아디다스골프, 강남 신세계에서 FW25 오리지널스 골프 컬렉션 출시 기념…
아디다스골프 앰버서더 배정남 (왼쪽), 팀 아디다스 양수진 프로

[스포츠조선 정현석 기자]아디다스골프가 아이코닉한 트레포일 로고를 필드로 가져와 브랜드의 헤리티지와 현대적인 감각을 더해 골퍼에게 완벽한 스타일링을 선사할 FW25 오리지널스 골프(Originals Golf) 컬렉션 출시를 기념해 24일까지 신세계백화점 강남점에서 팝업 이벤트를 진행중이다.

이번 새 시즌 컬렉션은 오리지널스 본연의 분위기와 브라운과 레드 컬러의 조화를 통해 가을, 겨울 특유의 따뜻한 바이브를 느낄 수 있는 제품들로 구성되어 있다. 골프웨어 대표 아이템인 피케 폴로를 비롯해 일상생활에서도 활용도 높은 집업, 고급스럽고 착용감이 편안한 캐시미어 스웨터, 스타일과 포근함을 모두 잡을 수 있는 니트 베스트와 보온과 움직임이 자유로운 패딩 재킷 등이 있다. 이번 시즌은 제품을 단독으로 착용해도 포인트를 줄 수 있으며, 레이어드 연출이 용이하여 다양한 스타일링이 가능한 것이 특징. 더불어 필드룩의 완성인 풋웨어로는 스탠스미스 골프, 슈퍼스타 골프, 삼바골프, 가젤 골프 등을 만나볼 수 있다.
SS시즌에 이어 두 번째로 열리는 FW25 오리지널스 골프 팝업 이벤트는 신세계 백화점 강남점 7층에서 진행중이다. 행사 첫날인 12일에는 아디다스골프의 앰버서더인 배정남과 팀 아디다스 양수진 프로를 비롯, 많은 선수와 배우 및 인플루언서가 참석해 자리를 빛냈다.

팝업 행사장에서 제품을 구매하는 고객에게는 가젤, 트레포일 모양의 네임택이 들어있는 스페셜 키트를 선착순으로 제공하는 프로모션도 진행하고 있다.



