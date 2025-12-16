"가장 쉽지 않은 건 꾸준함" 스스로를 칭찬한 최고 골퍼, 타이거 우즈와 어깨 나란히…, 셰플러, 4년 연속 PGA 투어 올해의 선수

기사입력 2025-12-16 10:57


[스포츠조선 정현석 기자]세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)가 4년 연속 올해의 선수로 뽑혔다.

셰플러는 PGA 투어가 16일(한국시각) 발표한 잭 니클라우스 어워드 수상자에 선정됐다.

2022년부터 올해까지 4년 연속 수상한 셰플러는 1999년부터 2003년까지 5년 연속 수상한 우즈에 이어 두 번째로 4년 연속 수상의 영광을 안게 됐다.

셰플러는 올 시즌 20개 출전 대회 중 2개의 메이저대회 포함, 6개 대회에서 우승하며 최고의 한해를 보냈다. 컷 탈락 단 한 번도 없이 투어 최다인 17차례 톱10에 들었다. 15개 대회 연속 톱10 기록도 세웠다.

지난 5월 더CJ컵 바이런 넬슨에서 최종 합계 31언더파 253타로 PGA 투어 72홀 최소타 타이기록을 세우며 시즌 첫 승을 거둔 뒤, 시즌 두 번째 메이저 대회인 제107회 PGA 챔피언십에서 우승을 차지했다. 메모리얼 토너먼트에서 2연패를 달성한 셰플러는 시즌 마지막 메이저 대회 디오픈을 제패하며 포효했다. PGA 투어 플레이오프(PO) 2차전 BMW 챔피언십에서 우승한 그는 시즌 프로코어 챔피언십에서 시즌 6번째 타이틀을 따내며 유종의 미를 거뒀다. 통산 19승.
지난해 7승을 거둔 셰플러는 2년 연속 PGA 투어 6승 이상을 거두며 전성기임을 알렸다.

각종 기록들도 셰플러의 몫이었다.

상금 1위(2천765만9550달러), 평균 타수 1위(68.131타) 등 17개 부문에서 1위에 올랐다.

셰플러는 "매주 잘 준비해 집중력을 발휘하는 것이 결코 쉬운 일은 아니"라며 "돌이켜보면 지난 2년 간 가장 자랑스러웠던 건 기복 없는 꾸준함이었다"고 감회 어린 소감을 밝혔다.


올 시즌 정규대회에 15회 이상 출전한 투어 회원들이 4일부터 12일까지 진행한 투표로 선정된 올해의 선수 최종 후보에는 셰플러를 포함, 로리 매킬로이(북아일랜드), 토미 플리트우드(잉글랜드), 벤 그리핀(미국) 4명이 올랐다.

지난 6월 로켓 클래식에서 우승한 올드리치 포트기터(남아프리카공화국)는 올해의 신인선수에게 주는 아널드 파머상을 받았다.



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

