'미리 체크하세요' 혹한기 휴개장 골프장은 유동적, 한국골프장경영협회, …

[스포츠조선 정현석 기자]폭설이 잦을 것으로 예상되는 혹한기 겨울골프. 미리 잘 알아보고 가야한다. 동계 휴장 골프장이 제법 많다. 날씨 상황에 따라 유동적인 골프장도 많다.
금강: 1/1~2/6
계룡대: 1/5~1/9
나인브릿지: 12/29~2/21
남부: 12/29~2/13
남서울: 1/1~1/21
남촌: 12/8~2/20
노스팜: 1월 매주 월,화,수,목 휴장
뉴서울: 12/28~1/4
뉴코리아: 1/10~1/30
더시에나서울: 1/1~2/5
더스타휴: 12/15~2/26
라데나: 12/22~1/7
라비에벨: 12/29~1/31
레이크우드: 12/22~1/30
루트52: 12/28~1/29
마이다스레이크이천: 1월 매주 월요일 휴장
마이다스밸리청평: 12/15~2/19
무주덕유산: 12월~2월
문경: 1/22~1/29
발리오스: 1/5~1/19
버치힐: 12/5~3/12
베뉴지: 12/20~2/12
블랙스톤: 1/26~29
블랙스톤이천: 12/22~1/29
사우스스프링스: 12/29~2/5
서산수: 12/29~1/16
서서울: 12/22~2/5
서원밸리: 1/16~1/31
센추리21: 12/22~1/22
소피아그린: 12/29~12/31, 1/5~1/8
솔모로: 12/29~1/9
송추: 12/29~2/6
신안: 12/22~1/1, 1/5~1/6, 1/12~1/13, 1/19~1/20, 1/26~1/27, 2/2~2/3
아시아나: 12/25~1/23
양산: 12/29~1/30
에이치원클럽: 12/22~2/5
엘리시안강촌: 1/1~1/31
여주클래식: 12/22~1/30
용평: 11/24~3/19
이스트밸리: 12/29~2/19
이지스카이: 12/31~1/1
일동레이크: 12/22~2/19
제일: 1/2~1/23
지산: 12/22~2/6
코스카: 12/29~1/16
클럽비전힐스: 1/1~1/31
태광: 12/29~1/2
티클라우드: 12/22~2/23
88: 1/19~1/30
페럼: 12/22~2/4
포천아도니스: 12/22~1/30
프리스틴밸리: 12/8~26, 2/27
핀크스: 1/5~1/18
하이원: 11/26~3/21
한성: 1/1~1/16
한양: 1/19~2/20
한원: 12/29~1/9
해비치서울: 12/15~2/19
해슬리나인브릿지: 12/25~2/26
화산: 12/15~2/27
휘닉스평창: 12/1~2/28
휘슬링락: 12/22~2/20
◇휴장 시작 및 종료일 미정 골프장(1개소)
크리스탈밸리