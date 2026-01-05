한국골프장경영협회 회원사, 2025년 총 28억 원 기부, 지역사회 '따뜻한 나눔' 실천

기사입력 2026-01-05 13:55


한국골프장경영협회 회원사, 2025년 총 28억 원 기부, 지역사회 '따…

[스포츠조선 정현석 기자]한국골프장경영협회 회원사 골프장들이 지난 한해 지역사회에 따뜻한 정을 나눴다.

한국골프장경영협회가 전국 회원사 골프장들의 2025년 사회공헌 활동 현황을 조사한 결과 총 기부액이 28억 원으로 집계됐다고 5일 밝혔다. 이번 나눔 활동은 단순 기부금 전달뿐만 아니라 인근 마을 지원, 소외계층 대상 생필품 나눔 등 현장 중심의 봉사활동을 포함하고 있다.

조사 결과에 따르면, 사회공헌에 가장 적극적으로 참여한 골프장은 한양CC였다. 한양CC는 사회복지공동모금회 기탁과 골프 장학생 지원 등을 위해 총 5억 원을 쾌척하며 나눔 문화 확산에 앞장섰다.

이어 88CC가 초·중·고 골프 장학생 지원 및 대한민국 상이군경회 등 보훈단체에 4억 ,400만 원 상당의 기부 활동을 펼쳤다. 또한 천안상록CC(2억400만 원), 해피니스(1억8000만 원), 문경CC(1억5000만 원) 등도 지역사회는 물론 도움이 필요한 곳에 온정을 베풀었다.

골프장들의 사회공헌 활동은 연말에 집중되는 경향이 있으나, 상당수 골프장은 연중 내내 인근 마을의 보호시설과 소외계층을 찾아 다양한 형태의 기부와 봉사를 이어가고 있는 것으로 확인됐다.

협회 관계자는 "동절기 장기 휴장으로 조사에 응하지 못한 골프장들이 있고, 일부 대기업 계열 골프장의 경우 사회공헌 금액이 대외비로 관리되고 있다"며 "이러한 미집계 수치들을 고려하면 전국 골프장들의 실제 기부 및 사회공헌 규모는 이번 조사 결과보다 훨씬 클 것"이라고 설명했다.

한국골프장경영협회 최동호 회장은 "어려운 시기일수록 주변을 살피는 골프장들의 정성이 지역사회에 큰 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 골프 업계가 사회적 책임을 다하며 국민에게 사랑받는 레저 산업으로 거듭날 수 있도록 나눔 활동을 지속 독려하겠다"고 말했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

2.

60년 짝꿍 조용필 두고 떠난 안성기..‘기타 숨은 인연’도 화제

3.

故안성기 장남 안다빈, 아버지 마지막 길 지키며 남긴 한 장의 사진

4.

토니안이 밝힌 美 유학 시절 이야기..“링컨 대통령 가장 위대한 리더” (스모킹 건)

5.

[SC이슈] '오징어 게임', 美크리틱스 초이스 어워즈 최우수 외국어 시리즈..박찬욱은 '불발'

스포츠 많이본뉴스
1.

김민재 데려오고 싶은데 돈이 없어요! AC 밀란과 재연결…이적시장서 KIM 주목→뮌헨은 거절

2.

1군 데뷔도 전에 등번호 3번 바꾼 배려의 아이콘, 팬과 이웃 위해 3년째 이어온 '진심'

3.

'감독 교체' 파격 결단! "프랭크 경질, 글라스너 선임"…돈 안 쓰는 운영 방식 불만→"분명한 업그레이드"

4.

'월드컵 우승 목표' 日 대형 호재! 월드컵 진출→네이션스컵 16강 탈락 튀니지, 감독 전격 경질

5.

손흥민 2000억 어떻게 거절했나...'연봉 330억' 황희찬 前 동료, 돈 다 벌고 유럽 복귀 예고→"맨체스터 유나이티드 접촉"

스포츠 많이본뉴스
1.

김민재 데려오고 싶은데 돈이 없어요! AC 밀란과 재연결…이적시장서 KIM 주목→뮌헨은 거절

2.

1군 데뷔도 전에 등번호 3번 바꾼 배려의 아이콘, 팬과 이웃 위해 3년째 이어온 '진심'

3.

'감독 교체' 파격 결단! "프랭크 경질, 글라스너 선임"…돈 안 쓰는 운영 방식 불만→"분명한 업그레이드"

4.

'월드컵 우승 목표' 日 대형 호재! 월드컵 진출→네이션스컵 16강 탈락 튀니지, 감독 전격 경질

5.

손흥민 2000억 어떻게 거절했나...'연봉 330억' 황희찬 前 동료, 돈 다 벌고 유럽 복귀 예고→"맨체스터 유나이티드 접촉"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.