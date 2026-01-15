'쉽게, 멀리' 혼마골프, '비거리+관용성+타구감' 차세대 모델 '비즐4' 출시

기사입력 2026-01-15 10:42


[스포츠조선 정현석 기자프리미엄 골프 브랜드를 지향하는 혼마골프가 비즐 시리즈의 차세대 모델 비즐4(BeZEAL4)를 출시한다.

비즐4는 세련된 디자인과 퍼포먼스를 동시에 갖춘 모델. 드라이버, 페어웨이 우드, 유틸리티, 아이언으로 구성된 풀 라인업으로 구성됐다. 아마추어 골퍼의 스윙 특성과 플레이 스타일을 고려한 설계를 통해 전반적인 완성도를 한층 끌어올린 것이 특징.

비즐4는 아마추어 골퍼의 탄도와 직진성, 비거리 고민을 해결하기 위해 개발된 모델로, 볼의 궤적에 대한 부담을 줄이고 이상적인 높이와 안정적인 직진성, 향상된 비거리를 보다 쉽고 일관되게 구현하는 데 초점을 맞췄다. 최신 셀 카본 크라운 구조를 비롯한 혼마골프의 최신 기술을 적용해 직진성은 물론 관용성과 타구감 전반에서 한 단계 진화한 퍼포먼스를 구현했다. 볼이 뜨지 않거나 방향성이 불규칙한 골퍼, 스핀량이 적은 골퍼에게도 안정적인 플레이를 지원한다.

드라이버는 남·여 각각의 스윙 특성과 퍼포먼스 니즈를 반영해 차별화된 헤드 구조로 설계됐다. 저중심 설계를 바탕으로 높은 관성모멘트를 구현해 미스샷 상황에서도 비거리와 방향성 손실을 최소화하며, 솔 후방에 웨이트를 전략적으로 배치해 볼을 쉽게 띄워 안정적인 비거리와 직진성을 구현한다.

남성 드라이버는 셀 카본 크라운과 티타늄 페이스를 적용해 임팩트 시 에너지 전달 효율을 극대화했다. 셀 카본 크라운의 강인한 탄성과 중앙 강성을 높인 티타늄 페이스가 결합돼 빠른 볼 스피드를 구현하며, 강력하면서도 안정적인 탄도를 완성한다.

여성 드라이버는 풀 티타늄 헤드 구조를 기반으로 이전 모델 대비 0.1mm 더 얇아진 티타늄 바디를 적용해 경량화와 반발력 향상을 동시에 실현했다. 스윙 부담을 줄이면서도 안정적인 비거리와 일관된 탄도를 제공하며, 티타늄 특유의 부드러운 타구감으로 편안한 임팩트를 돕는다.


또한 남녀 모델 모두에 적용된 다이나믹 사운드 리브 구조는 임팩트 시 타구음을 최적화해, 상쾌하면서도 안정적인 타구감을 제공한다.

페어웨이 우드는 안정적인 방향성을 원하는 골퍼에게 최적화된 설계가 돋보인다. 솔 후방에 웨이트를 전략적으로 배치해 관성모멘트를 높임으로써 헤드의 불필요한 흔들림을 억제해 직진성이 강한 안정적인 탄도를 제공한다.


티샷부터 세컨샷까지 폭넓게 대응하는 헤드 구조도 비즐4 유틸리티 우드의 장점이다. 각 클럽 번호에 맞춰 설계된 맞춤형 크라운이 적용됐고 솔 앞쪽 헤드 내부 두께를 최적화해 임팩트 시 더욱 큰 비거리 실현을 돕는 내부 솔 웨이트와 함께 사운드 리브의 조합으로 상쾌한 타구음과 타구감을 제공한다.

아이언 역시 쉽고 편안하게 큰 비거리를 만드는 데 집중했다. 헤드 후방의 입체 엠블럼 구조가 임팩트 시 진동을 효과적으로 흡수해 향상된 타구감과 타구음을 제공하고 와이드 솔 설계는 미스샷 발생을 줄이고 러프에서도 안정적으로 빠져나올 수 있도록 돕는다. 페이스 역시 고강도 소재를 적용해 반발력을 높여 전작 대비 비거리를 크게 개선했고 미스샷에서도 안정적인 비거리 유지를 지원한다.

비즐4는 불필요한 토크를 억제해 임팩트 시 페이스의 떨림을 최소화함으로써 높은 직진성과 방향성, 안정성을 모두 실현한 비자드 T1 샤프트를 채용했다.

비즐4 전용 남성용·여성용 캐디백 세트와 헤드커버도 함께 선보인다. 여성용 캐디백 세트는 퍼플 컬러 톤온톤 디자인의 휠백을 중심으로 구성됐으며, 남성용 캐디백 세트는 클래식한 무드의 스탠드백 디자인을 적용했다.

비즐4 출시를 기념해, 1월 출시 일정에 맞춰 구매 고객을 위한 다양한 혜택이 마련될 예정이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.