"모든 공 판매금 일부 기부" 던롭스포츠코리아, 젝시오 스릭슨 볼 판매금 일부 기부 약정, 홀인원 기부도…

굿네이버스와 협약식을 한 던롭스포츠코리아(주) 홍순성 대표이사(왼쪽). 사진제공=던롭스포츠코리아
[스포츠조선 정현석 기자]젝시오, 스릭슨, 클리브랜드 브랜드를 취급하는 던롭스포츠코리아가 11일 글로벌 아동 권리 전문 NGO 굿네이버스가 2026 사회공헌 캠페인 굿굿즈 협약을 맺었다고 밝혔다.
고객 참여형 던롭 홀인원 도네이션 프로젝트 등 사회 공헌 활동을 이어가기로 했다.
던롭은 2014년부터 12년째 굿네이버스와 함께 사회 공헌 캠페인을 통해 기부문화를 확산하고 함께 잘 사는 사회를 만들기 위해 다양한 사회 공헌 활동을 수행하고 있다.
굿네이버스 굿굿즈 캠페인은 '행복하게 사는 나만의 방법'이라는 슬로건을 가지고, 나눔에 동참하고자 하는 기업의 상품이나 서비스와 협력하여 해당 제품의 판매 수익금 일부를 국내 취약계층 아이들의 권리보호 사업을 위해 후원하는 캠페인. 기업은 나눔의 의미를 담은 좋은 상품을 판매하고, 소비자가 해당 상품을 구매하여 기부에 참여함으로써 기업과 소비자가 모두 나눔에 동참할 수 있도록 기획됐다.
이번 협약으로 던롭스포츠코리아는 젝시오 HYPER RD 볼을 비롯, 스릭슨 Z-STAR 시리즈 Q-STAR 시리즈 등 던롭스포츠코리아의 모든 골프볼을 캠페인 대상 제품으로 지정, 판매금 중 일부를 기부한다. 캠페인을 통해 조성된 기부금은 굿네이버스를 통해 국내외 소외된 아동들이 겪는 빈곤, 질병, 학대 등의 문제를 해결하기 위해 쓰인다.
젝시오 또는 스릭슨 볼로 홀인원 시, 홈페이지를 통해 접수하면 홀인원 기부금이 굿네이버스에 전달된다. 홀인원을 한 고객도 매우 뜻 깊은 기부 활동으로 기부 캠페인에 동참할 수 있는 홀인원 도네이션 프로젝트와 던롭스포츠코리아 임직원이 함께하는 삼성농아원 사랑의 나눔 바자회 등 봉사활동도 이어 나간다.
던롭 홍순성 대표는 "굿네이버스와의 굿굿즈 캠페인'을 포함해 다양한 방식으로 우리 브랜드가 받은 사랑을 돌려드릴 수 있는 사회 공헌 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.