'역사와 디지털의 특별한 만남' 골프존, 한국 골프의 출발점 '군자리CC' 복원→스크린 골프코스 출시

기사입력 2026-02-11 12:03


골프존이 복원한 한국 최초의 18홀 골프장 '군자리CC'. 제공=골프존

[스포츠조선 정현석 기자]골프존이 한국골프 역사에 의미 있는 시도를 한다.

한국 골프의 출발점으로 평가받는 '군자리CC'를 스크린골프 코스로 복원, 전국 골프존 시뮬레이터가 설치된 스크린골프장에서 선보인다고 11일 밝혔다.

한국 골프의 출발점으로 평가받는 '군자리CC'는 1929년 개장한 국내 최초의 18홀 골프장. 한국 골프 문화가 본격적으로 시작된 상징적인 공간이다. 이후 도시개발에 따라 1972년 해당 지역이 서울 어린이대공원으로 전환되며 골프장으로서의 기능은 사라졌지만, 1번 홀 옆에 위치했던 우리나라 최초의 골프장 클럽하우스 건물은 현재도 어린이대공원에 '꿈마루'로 보전돼 있다.

골프존은 군자리CC의 역사적 자료와 기록을 기반으로 지난 20여 년간 축적해 온 골프존의 시뮬레이터 기술력에 언리얼 엔진5을 적용해 코스를 복원했다. 코스 전반에 1929년부터 1971년까지 운영되던 당시의 지형 흐름과 분위기를 반영했으며 특히, 카트 도로와 지면 질감을 과거 군자리CC 환경을 그대로 구현하는데 중점을 뒀다.
골프존은 극강의 현실감과 정교한 물리 엔진, 고성능 하드웨어를 지원하는 언리얼 엔진5 적용으로 정밀하게 복원된 코스를 스크린골프 플랫폼을 통해 재탄생 시켰다. 이번 군자리CC 코스 복원은 골퍼들에게 지금은 사라진 한국 골프의 역사적인 장소에서 라운드 할 수 있는 특별한 경험을 제공하고 국내 골프 문화유산을 디지털 환경에서 계승하는데 기여한다는 점에서 의미가 크다.

골프존 가맹사업부장 이정우 프로는 "군자리CC 코스 복원은 한국 골프의 출발점을 현재의 골퍼가 직접 경험할 수 있도록 한 의미 있는 시도"라며 "골프존은 앞으로도 기술력을 바탕으로 디지털 환경에서 골프 문화 자산을 보존하고 스크린골프 콘텐츠의 영역을 꾸준히 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

