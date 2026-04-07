'웨지 명가' 클리블랜드 기술력으로 완성한 두 가지 해답, 프리미엄 단조 & 여성 전용 캐비티백

RT i-FORGED, CBZ. 제공=던롭스포츠코리아

Advertisement

[스포츠조선 정현석 기자]던롭스포츠코리아가 클리브랜드골프의 신제품 웨지 'RT i-FORGED'와 'CBZ'를 공식 출시했다.

Advertisement

클리브랜드골프는 웨지 전문 브랜드로 특히 19금 웨지 등 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 다양한 골퍼의 플레이 스타일에 대응해 왔다. "웨지는 스코어를 결정짓는 관용성과 스핀 안정성으로 증명된다"는 브랜드 철학 아래 새로운 제품을 개발해 왔다. 이번 신제품은 프리미엄 단조 웨지와 여성 전용 캐비티백 웨지를 동시에 선보이며 클리브랜드골프 웨지 라인업을 한층 강화했다.

RT i-FORGED'는 "손바닥 깊숙이 꽂히는 타구감, 그 순간 스핀이 달라지는 웨지"를 지향하는 프리미엄 단조 웨지다. 손맛을 중시하는 골퍼들 사이에서 선망의 대상이었던 매우 부드러운 S15C 연철 소재는 타격 시 각도 변화에 따른 내구성 문제로 그동안 적용이 쉽지 않은 소재였다. 클리브랜드골프는 독자적인 콘덴스 단조 공법을 통해 헤드 전체의 조직 밀도를 높이고, 페이스에는 S15C 연철 특유의 부드러운 타구감을 유지하면서 넥 부위에는 충분한 강도를 확보해 타구감과 내구성을 동시에 구현했다. 이를 통해 타구감과 안정성을 모두 만족시키며 손맛을 중시하는 골퍼를 위한 웨지라는 명확한 포지셔닝을 완성했다.

또한 스릭슨 ZXi7 아이언과 동일한 소재를 적용해 아이언과 웨지 간 타구감의 일관성을 높였으며, 세트 구성 시 보다 정교하고 안정적인 플레이를 가능하게 한다.

Advertisement

프로와 상급 골퍼의 피드백을 반영한 헤드 디자인은 어드레스 시 편안하고 안정감 있는 셋업을 유도하며, 최적화된 무게중심 설계와 솔 구조를 통해 다양한 라이에서도 안정적인 샷을 구현, 미스샷 상황에서도 일관된 퍼포먼스를 제공한다.

'우먼스 CBZ'는 여성 골퍼들이 실제로 느끼는 불편함에서 출발한 모델이다.

단순히 여성용 샤프트를 적용한 제품이 아니라 헤드부터 샤프트, 그립까지 전용 설계를 적용한 진정한 여성 전용 웨지로 개발됐다. 신소재 Z-ALLOY를 적용해 기존 모델 대비 약 25% 더 부드러운 타구감을 제공하며, 확대된 GelBack TPU가 임팩트 시 진동을 억제해 보다 편안한 타구감을 완성했다.

또한 캐비티백 구조를 통해 스윗스팟을 확대하고 관용성을 높여 미스샷 상황에서도 안정적인 방향성과 일관된 결과를 제공한다. 특히 여성 아마추어 골퍼의 타점 데이터를 반영해 토우 쪽 미스에도 헤드의 뒤틀림을 최소화하도록 설계되었다.

Advertisement

클리브랜드골프 관계자는 "이번 신제품은 웨지 전문 브랜드로서 축적해 온 기술력을 바탕으로 타구감, 스핀, 관용성을 각기 다른 방향으로 완성한 결과물"이라며 "골퍼들이 자신의 플레이 스타일에 맞는 웨지를 선택할 수 있도록 라인업을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.