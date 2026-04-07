"퇴근 후 연습 가능" 쇼골프 김포공항점, 진심골퍼 위해 새벽 1시까지 야간 개장

쇼골프 김포공항점. 제공=쇼골프

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[스포츠조선 정현석 기자]봄 골프 시즌이 본격화되면서 '골프연습장', '야간골프연습', '퇴근 후 골프연습'을 찾는 수요가 급증하는 가운데, 쇼골프 김포공항점이 야간 개장을 통해 진심 골퍼 공략에 나섰다.

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쇼골프 김포공항점은 오는 4월 10일부터 10월 31일까지 약 7개월간 야간 운영을 실시한다. 운영 시간을 기존 대비 대폭 확대해 새벽 1시까지 이용 가능한 골프연습장으로 운영한다고 밝혔다.

최근 골프 시장에서는 낮보다 한산하고 쾌적한 환경에서 연습할 수 있는 '야간골프연습장'에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 직장인 골퍼들 사이에서는 퇴근 이후 이용 가능한 골프연습장에 대한 수요가 꾸준히 증가하며, 야간 운영 여부가 연습장 선택의 중요한 기준으로 자리잡고 있다.

이러한 흐름에 맞춰 쇼골프 김포공항점은 서울 및 수도권에서 접근성이 뛰어난 대형 골프연습장이라는 강점을 바탕으로 야간 이용 고객 확보에 나선다는 전략이다.

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해당 연습장은 약 300야드 비거리와 175타석 규모를 갖춘 수도권 최대 수준의 골프연습장으로, 넓은 타석 간격과 쾌적한 환경을 제공해 초보자부터 상급자까지 모두 만족할 수 있는 연습 환경을 갖추고 있다. 또한 넉넉한 주차 공간과 편의시설을 통해 '서울 골프연습장 추천', '김포공항 골프연습장', '야간연습 가능한 골프장' 등의 검색 수요에서도 높은 관심을 받을 것으로 기대된다.

특히 이번 야간 개장 기간에는 실질적인 가격 혜택도 함께 제공된다.

매일 밤 11시 이후 현장 키오스크 결제 시 1만7800원으로 이용 가능해, '가성비 골프연습장'을 찾는 고객들에게도 매력적인 선택지가 될 전망이다.

업계에서는 이번 야간 운영이 단순한 운영 시간 확대를 넘어, 골프연습장의 이용 패턴 자체를 변화시키는 계기가 될 것으로 보고 있다. 기존 주간 중심의 연습 문화에서 벗어나, 야간 시간대를 활용한 효율적인 연습이 새로운 트렌드로 자리잡고 있기 때문이다.

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쇼골프 관계자는 "최근 골프연습장 이용 트렌드는 시간과 효율 중심으로 빠르게 변화하고 있다"며 "야간 개장을 통해 더 많은 고객들이 부담 없이 골프를 즐길 수 있도록 하고, 앞으로도 골프연습장 선택의 기준이 되는 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

쇼골프는 김포공항점을 포함한 골프연습장과 골프예약·골프부킹 플랫폼 XGOLF(엑스골프)를 통해 국내외 골프장 예약 서비스를 제공하며 원스톱 통합 골프 플랫폼으로 자리매김하고 있다.