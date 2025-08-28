스포츠조선

차 의과학대학교 제14대 총장에 서영거 교수 선임

[스포츠조선 장종호 기자] 차 의과학대학교 제 14대 총장에 서영거 교학부총장을 선임했다.

서 총장은 서울대학교 약대와 동 대학원을 졸업하고 미국 피츠버그 대에서 박사학위를 받았다.

서 총장은 29년간 서울대학교 약대 교수로 근무했고, 재직 중 서울대 약대 학장, 대한약학회장, 한국유기합성학회장, 아시아 국제의약화확회(AIMECS) 공동조직위원장 등을 역임하며 대한민국 약학발전에 공헌했다.
차 의과학대학교 서영거 신임 총장

