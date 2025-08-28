스포츠조선

SK텔레콤 AI 돌봄 케어비아, ICT어워드 코리아 2025 'AI 미려핵신 분과 대상' 수상

기사입력 2025-08-28 17:32


SK텔레콤 AI 돌봄 케어비아, ICT어워드 코리아 2025 'AI 미려…

SK텔레콤이 한국정보과학진흥협회 주관 'ICT어워드 코리아 2025(ICT AWARD KOREA 2025)'에서 AI 기반 행동인식 돌봄 서비스 '케어비아(CareVia)'가 AI 미래혁신 분과 대상을 수상했다고 28일 밝혔다.

'ICT어워드 코리아'는 매년 국내에서 제작·제공된 ICT 서비스 중 우수한 서비스를 선정, 시상하는 어워드다. 올해는 앱·웹사이트, 디지털 경험혁신, 디지털 기술혁신, 디지털 프로모션, 디지털 콘텐츠&캠페인, AI 미래혁신 6개 분야에 걸쳐 총 56건이 수상했다.

AI 미래혁신 분과 대상을 받은 SK텔레콤의 '케어비아' 서비스는 자사의 비전 AI(Vision AI) 기술을 통해 발달장애인의 주요 도전적 행동(자해, 타해, 쓰러짐, 배회 등 9종)을 실시간 자동 인식하고, 개인별 행동 데이터를 분석·통계화하여 전문가가 중재 계획을 신속하고 정밀하게 세울 수 있도록 돕는다.

SK텔레콤은 별도의 고가 장비 없이도 돌봄 시설에 AI 기반 서비스를 적용할 수 있고 돌봄 대상과 돌봄 인력 모두의 행복을 증진하는 측면에서 실질적 혁신 성과와 사회적 기여를 인정받았다.

자해나 타해 등, 도전적 행동을 보이는 중증 발달장애인은 충분한 언어를 통한 소통에 어려움을 겪기 때문에 도전적 행동으로 의사를 표현하는 경우가 많다. 그러나 도전적 행동에 담긴 의미를 분석하고 중재해서 적절하게 대처하는 행동중재 전문 인력의 수는 절대적으로 부족한 상황이다.

SK텔레콤은 2022년부터 발달장애인과 그 가족, 돌봄 시설 근로자, 행동중재 전문가를 비롯한 발달장애 이해관계자의 돌봄의 어려움을 경감시키기 위해 비전 AI 기술을 활용해 왔다. 2024년 9월 돌봄의 효율성과 연속성을 보장할 수 있는 '케어비아'를 출시, 원격 도전행동 중재부터 발달장애인의 생애주기 돌봄 정보 관리 등에 활용된다.

케어비아는 CCTV 인프라에 탑재된 초경량 AI 모델과 얼굴·의상 인식 기술을 결합해 현장 중심의 정밀한 행동 분석이 가능하며, 이를 통해 기록 작업 시간을 기존 동일 환경 대비 최대 90% 단축하고 돌봄 서비스의 연속성과 품질을 높였다. 현재 서울, 대전, 대구, 경기 등 전국 12개 발달장애인 돌봄 시설에 도입되어 발달장애인의 도전적 행동을 CCTV 영상에서 AI로 자동으로 인식, 기록, 통계화해 적절한 대응과 완화 중재 방안을 원격의 행동중재 전문가가 발달장애인별 맞춤 돌봄 방안으로 가이드할 수 있도록 지원한다. 돌봄 현장에서는 자해 등 도전 행동이 감소하거나 대응 방법을 새롭게 배울 수 있었고, 발달장애인이 보내는 사전적 징후를 파악할 수 있었다는 등의 긍정적인 반응이 이어지고 있다.

SK텔레콤은 케어비아를 돌봄 서비스의 표준 플랫폼으로 발전시키고 국내외 지자체·공공기관·민간 파트너와 협력해 병원, 특수학교, 노인돌봄, 어린이집 등 다양한 분야로 확장시켜 나갈 계획이다. 향후 글로벌 시장 진출도 추진한다.


양승지 SK텔레콤 비전 랩장은 "비전 AI 기술을 통해 발달장애인 돌봄 현장의 오랜 문제를 해결함으로써 ICT 기반 사회안전망 강화에 크게 기여할 것으로 기대된다"며 "AI를 기반으로 사회적 약자와 돌봄 현장의 인력 모두에게 가치를 제공하는 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

