"제약사 손잡고 바이오벤처 육성"…KIMCo재단·유안타인베스트먼트, '2…

재단법인 한국혁신의약품컨소시엄(이하 KIMCo재단)이 오픈이노베이션 펀드를 조성한다.
KIMCo재단은 국내 59개 제약·바이오기업과 한국제약바이오협회가 공동 출연해 설립한 비영리 재단법인이다. 재단은 개별 기업이 단독으로 추진하기 어려운 과제를 산업계의 자원과 역량을 결집해 공동투자·공동개발의 오픈이노베이션 협업 플랫폼을 통해 지원하며, 산업계의 혁신성장을 목표로 다양한 활동을 추진하고 있다.
유안타인베스트먼트는 2022년 'K-바이오백신 펀드' 운용사로 선정돼 1500억원 규모의 1호 펀드를 결성, 운용하며 국내 제약사들과 협력 모델을 구축해 나가고 있다.
허경화 KIMCo재단 대표는 "이번 제약사연합 펀드는 단순한 자금 조성의 의미를 넘어, 제약사가 주도적으로 신약개발 생태계 활성화를 견인한다는 점에서 '산업계의 바이오벤처와 제약사 간 혁신의 이어달리기'를 상징하는 중요한 이정표가 될 것"이라며, "앞으로도 신약개발 협력망 강화를 지속적으로 추진해 축적된 기술력·개발역량·자금력을 효과적으로 연결하고, 글로벌 전환을 비롯한 사업화 성과를 확산할 수 있는 실질적인 펀드 운용 모델을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
정영관 유안타인베스트먼트 대표는 "초기 바이오 펀드를 결성, 운용함으로써 유안타인베스트먼트의 성장단계에 따른 바이오펀드의 퍼즐 조각이 맞춰졌다. 또한 제약사들과 함께 전임상단계의 바이오텍 벤처기업을 발굴, 육성함으로써, 당사의 바이오 펀드 운용전략인 'Connecting the Dots'을 실질적으로 구현하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
