스포츠조선

KCC글라스 홈씨씨 인천·수원점에 롯데하이마트 입점

기사입력 2025-09-05 10:02


KCC글라스는 인테리어 전문 브랜드 '홈씨씨'의 대형매장인 홈씨씨 인천점과 수원점에 롯데하이마트가 새롭게 입점했다고 밝혔다.

이번 입점으로 홈씨씨 인천점과 수원점은 인테리어 제품 구매와 시공 상담은 물론, 가전 구매까지 한 번에 해결할 수 있는 원스톱(One-stop) 홈 리모델링 복합 쇼핑 공간으로 거듭나게 됐다.

홈씨씨 인천점과 수원점에 새롭게 들어선 롯데하이마트는 각각 약 760㎡(230평)와 약 860㎡(260평) 규모로 TV, 냉장고, 세탁기 등 삼성전자와 LG전자의 대표 대형가전부터 청소기, 밥솥, 선풍기 등 소형가전까지 혼수와 입주 등에 필요한 가전제품을 모두 만나볼 수 있도록 구성됐다. 이와함께 다이슨, 샤크, 로보락등 글로벌 인기 브랜드 제품도 준비돼 다양한 제품을 한 공간에서 직접 비교하고 구매 할 수 있다.

입점을 기념해 각 롯데하이마트에서는 구매 고객을 위한 특별한 프로모션이 진행된다. 롯데하이마트 제휴카드로 결제 시 최대 100만원까지 결제 금액의 5%에 해당하는 캐시백이 제공되며 프로모션 기간에는 1%의 추가 할인 혜택도 적용된다. 이와 함께 삼성전자 및 LG전자 제품 구매 고객에게는 구매 금액대별로 최대 160만원의 할인 혜택이 별도로 지원된다. 이 외에 예비 신혼부부를 위한 웨딩 프로모션도 마련돼 혼수 구매 고객은 최대 100만원의 추가 할인을 받을 수 있다.

홈씨씨 매장 제품과 롯데하이마트 제품을 함께 구매하는 고객을 위한 프로모션도 진행된다. 롯데하이마트 제품 구매 후 홈씨씨 매장 제품을 추가로 구매할 경우, 구매 금액대별로 최대 10만원 상당의 홈씨씨 상품권을 증정하며 반대로 홈씨씨 매장 제품을 구매한 고객이 롯데하이마트 제품을 함께 구매하면 구매 금액대별로 최대 30만원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 또한 각 홈씨씨 매장 입점 브랜드별로도 동시 구매 고객을 위한 별도의 혜택이 마련됐다.

KCC글라스 관계자는 "롯데하이마트 입점으로 홈씨씨 인천점과 수원점에서 인테리어와 가전 구매를 한 번에 해결할 수 있게 돼 고객 편의성과 만족도가 크게 높아질 것으로 기대된다"며 "앞으로 롯데하이마트와의 다양한 협업을 통해 홈 리모델링 전문 매장으로서의 새로운 기준을 제시하기 위한 고객 중심의 서비스 혁신을 이어가겠다"고 말했다.

한편 홈씨씨 인천점과 수원점은 각 지역 최대 규모의 인테리어 전문 매장으로 창호, 바닥재, 필름, 타일 등 홈씨씨의 최신 제품을 비롯해 페인트, 철물, 공구까지 3만점 이상의 다양한 인테리어 관련 제품을 갖추고 있다. 또한 상주하는 인테리어 전문가를 통해 1대1 맞춤 시공 상담도 받을 수 있다.


KCC글라스 홈씨씨 인천·수원점에 롯데하이마트 입점
【 사진제공=KCC글라스】 홈씨씨 수원점에 입점한 롯데하이마트 매장 전경

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 오늘(5일) 결혼…사회는 유재석, 예비신부 정체 꽁꽁[SC이슈]

2.

MC몽, '이승기♥' 이다인 공개저격 심경고백 "이제 내가 잘하는거 해야지"[SC이슈]

3.

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

4.

인기 혼성그룹 멤버 A씨, 자녀 앞 불륜 후 폭행·방치 의혹[종합]

5.

이수지, '전세 사기'로 전재산 잃고 '청탁설'까지 고통…"이건 내 실력"

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 오늘(5일) 결혼…사회는 유재석, 예비신부 정체 꽁꽁[SC이슈]

2.

MC몽, '이승기♥' 이다인 공개저격 심경고백 "이제 내가 잘하는거 해야지"[SC이슈]

3.

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

4.

인기 혼성그룹 멤버 A씨, 자녀 앞 불륜 후 폭행·방치 의혹[종합]

5.

이수지, '전세 사기'로 전재산 잃고 '청탁설'까지 고통…"이건 내 실력"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'지메시'지소연 3년만의 英컴백,버밍엄시티 깜짝 임대...이금민과 한솥밥

2.

[오피셜] '손흥민 방출보다 더 충격' 레비 토트넘 회장 사임...BBC "구단 역사상 가장 논쟁적인 인물"

3.

"기력 부족하고, 수준 이하의 경기력" '美 최고 인기 스타' 손흥민, 英 떠나니까 막말 세례...이적 결정에 "팬들 마음은 아팠을 것"

4.

타팀 감독 마음까지 훔친 16홈런 타자, KIA는 이 선수 어떻게 쓸까

5.

"나 죽거든 네이마르에게..." 일면식도 없는 억만장자가 1조5800억원의 유산 전액을 남긴 이유

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.