KCC글라스 홈씨씨 인천·수원점에 롯데하이마트 입점

KCC글라스는 인테리어 전문 브랜드 '홈씨씨'의 대형매장인 홈씨씨 인천점과 수원점에 롯데하이마트가 새롭게 입점했다고 밝혔다.
이번 입점으로 홈씨씨 인천점과 수원점은 인테리어 제품 구매와 시공 상담은 물론, 가전 구매까지 한 번에 해결할 수 있는 원스톱(One-stop) 홈 리모델링 복합 쇼핑 공간으로 거듭나게 됐다.
입점을 기념해 각 롯데하이마트에서는 구매 고객을 위한 특별한 프로모션이 진행된다. 롯데하이마트 제휴카드로 결제 시 최대 100만원까지 결제 금액의 5%에 해당하는 캐시백이 제공되며 프로모션 기간에는 1%의 추가 할인 혜택도 적용된다. 이와 함께 삼성전자 및 LG전자 제품 구매 고객에게는 구매 금액대별로 최대 160만원의 할인 혜택이 별도로 지원된다. 이 외에 예비 신혼부부를 위한 웨딩 프로모션도 마련돼 혼수 구매 고객은 최대 100만원의 추가 할인을 받을 수 있다.
홈씨씨 매장 제품과 롯데하이마트 제품을 함께 구매하는 고객을 위한 프로모션도 진행된다. 롯데하이마트 제품 구매 후 홈씨씨 매장 제품을 추가로 구매할 경우, 구매 금액대별로 최대 10만원 상당의 홈씨씨 상품권을 증정하며 반대로 홈씨씨 매장 제품을 구매한 고객이 롯데하이마트 제품을 함께 구매하면 구매 금액대별로 최대 30만원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 또한 각 홈씨씨 매장 입점 브랜드별로도 동시 구매 고객을 위한 별도의 혜택이 마련됐다.
KCC글라스 관계자는 "롯데하이마트 입점으로 홈씨씨 인천점과 수원점에서 인테리어와 가전 구매를 한 번에 해결할 수 있게 돼 고객 편의성과 만족도가 크게 높아질 것으로 기대된다"며 "앞으로 롯데하이마트와의 다양한 협업을 통해 홈 리모델링 전문 매장으로서의 새로운 기준을 제시하기 위한 고객 중심의 서비스 혁신을 이어가겠다"고 말했다.
한편 홈씨씨 인천점과 수원점은 각 지역 최대 규모의 인테리어 전문 매장으로 창호, 바닥재, 필름, 타일 등 홈씨씨의 최신 제품을 비롯해 페인트, 철물, 공구까지 3만점 이상의 다양한 인테리어 관련 제품을 갖추고 있다. 또한 상주하는 인테리어 전문가를 통해 1대1 맞춤 시공 상담도 받을 수 있다.
|