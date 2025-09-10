노스페이스, 하이브리드 경량 패딩 ‘부베 재킷’ 출시

|
흰 서리가 내린다는 백로(白露)를 지나며 한껏 일교차가 커지는 간절기를 맞아, '벤투스 온 재킷', '웨이브 라이트 온 재킷' 출시를 통해 경량 패딩 인기몰이를 주도하고 있는 영원아웃도어(대표 성기학)의 '노스페이스'가 하이킹, 트레킹 등 다양한 아웃도어 활동에서 쾌적하게 착용 가능하고, 일상 생활에서도 스타일리시하게 활용 가능한 하이브리드 경량 패딩 '부베 재킷'을 선보였다.
영원아웃도어 성가은 사장은 "이번에 선보인 부베 재킷은 노스페이스 고유의 기술력에 세련된 디자인까지 더해져 소재 차원뿐 만 아니라 착장 측면에서도 활용도가 뛰어난 하이브리드 아이템이다" 라며 "올 가을 시즌 들어 경량 패딩 인기 현상을 주도하고 있는 노스페이스의 신제품을 통해, 아웃도어 활동에서는 쾌적하고 편안한 착용감을, 일상에서는 스타일리시함을 경험해 보시길 바란다"고 밝혔다.
한편, 노스페이스는 이번 부베 재킷 출시를 기념해 얼마 전 군입대한 노스페이스 홍보대사 차은우의 '부베 캠페인' 영상을 공개했다. '움직임의 끝에서도 이토록 쾌적하게'라는 내레이션과 함께 부베 재킷을 입은 채 끝없는 절벽의 끝을 가볍게 뛰어 착지하는 차은우의 모습은 보는 이들의 눈길 사로잡으며, 극한의 순간에도 자유로운 움직임과 편안함을 선사하는 부베 재킷의 매력을 잘 표현하고 있다.