스포츠조선

노스페이스, 하이브리드 경량 패딩 ‘부베 재킷’ 출시

기사입력 2025-09-10 13:42


노스페이스, 하이브리드 경량 패딩 ‘부베 재킷’ 출시

흰 서리가 내린다는 백로(白露)를 지나며 한껏 일교차가 커지는 간절기를 맞아, '벤투스 온 재킷', '웨이브 라이트 온 재킷' 출시를 통해 경량 패딩 인기몰이를 주도하고 있는 영원아웃도어(대표 성기학)의 '노스페이스'가 하이킹, 트레킹 등 다양한 아웃도어 활동에서 쾌적하게 착용 가능하고, 일상 생활에서도 스타일리시하게 활용 가능한 하이브리드 경량 패딩 '부베 재킷'을 선보였다.

의류, 사람, 야외, 하늘이(가) 표시된 사진AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.대표 아이템인 '부베 후디 재킷'은 재킷 전반에 적용된 우수한 내구성의 20 데니어 '립스탑 소재'와 겨드랑이 및 사이드 부분의 '스트레치 니트 플리스 소재'를 함께 적용한 하이브리드 경량 패딩이다. 따뜻함을 책임지는 충전재로는 동일 두께 대비 보온성이 뛰어나고, 스트레치성과 내구성까지 우수한 자체개발 인공충전재 '에코로프트(ECOLOFT)'를 적용했고, 겉감에 발수 가공(DWR)까지 더해 가을철 아웃도어 활동에서 만날 수 있는 추위와 비에도 신체를 따뜻하고 쾌적하게 유지시켜 줌은 물론, 편안한 착용감까지 제공해준다. 뿐만 아니라 가을철 아우터는 물론, 한 겨울까지 레이어링(겹쳐입기) 아이템으로도 활용할 수 있고, 퀼팅없는 심플한 디자인에 코디하기 편한 블랙, 네이비, 브라운 및 차콜 등 4가지 색상으로 출시되어 일상에서도 폭넓게 착용 가능하다.

또한 노스페이스는 '부베 후디 재킷' 외에도 기본형 스탠드 넥 구조의 '부베 재킷', 스타일리시한 '부베 보머', 및 크롭한 기장감을 적용한 '여성용 부베 숏 후디'도 함께 출시하여 각자의 취향과 라이프스타일에 맞게 선택이 가능하다.

영원아웃도어 성가은 사장은 "이번에 선보인 부베 재킷은 노스페이스 고유의 기술력에 세련된 디자인까지 더해져 소재 차원뿐 만 아니라 착장 측면에서도 활용도가 뛰어난 하이브리드 아이템이다" 라며 "올 가을 시즌 들어 경량 패딩 인기 현상을 주도하고 있는 노스페이스의 신제품을 통해, 아웃도어 활동에서는 쾌적하고 편안한 착용감을, 일상에서는 스타일리시함을 경험해 보시길 바란다"고 밝혔다.

한편, 노스페이스는 이번 부베 재킷 출시를 기념해 얼마 전 군입대한 노스페이스 홍보대사 차은우의 '부베 캠페인' 영상을 공개했다. '움직임의 끝에서도 이토록 쾌적하게'라는 내레이션과 함께 부베 재킷을 입은 채 끝없는 절벽의 끝을 가볍게 뛰어 착지하는 차은우의 모습은 보는 이들의 눈길 사로잡으며, 극한의 순간에도 자유로운 움직임과 편안함을 선사하는 부베 재킷의 매력을 잘 표현하고 있다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com







:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈, 이혼 11년 만에 재혼 임박 “전 재산 주겠다는 누나 나타나”

2.

이영애, 이병헌에 사과 “광고 촬영 당시 옆자리 남자에 눈길”

3.

이지혜 "수영복 기자회견 감행...가슴 수술 해명 위해 겨드랑이 오픈" ('돌싱포맨')

4.

가수 양혜승 "미코 출신 맞았네"…감량 성공 '깜짝'→신곡 '엄마의 잔소리' 발매

5.

'기러기 아빠' 권상우, 딸과 영상통화하다 서운 "영어로 하지 말라고"

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈, 이혼 11년 만에 재혼 임박 “전 재산 주겠다는 누나 나타나”

2.

이영애, 이병헌에 사과 “광고 촬영 당시 옆자리 남자에 눈길”

3.

이지혜 "수영복 기자회견 감행...가슴 수술 해명 위해 겨드랑이 오픈" ('돌싱포맨')

4.

가수 양혜승 "미코 출신 맞았네"…감량 성공 '깜짝'→신곡 '엄마의 잔소리' 발매

5.

'기러기 아빠' 권상우, 딸과 영상통화하다 서운 "영어로 하지 말라고"

스포츠 많이본뉴스
1.

[멕시코전 전반 분석]"손흥민 벤치" 오현규 1대1 '미스'→EPL 히메네스, 환상 헤더골…아쉬운 홍명보호 0-1 뒤진 채 후반 기약

2.

[멕시코전 리뷰]'비겼지만 잘싸웠다!' 손흥민→오현규 연속골 홍명보호, 후반 추가시간 실점하며 통한의 2-2 무승부…9월 A매치 1승 1무 마무리

3.

"월드컵 우승하겠다" 일본 감독 "죄송합니다, 죄송합니다" 사과...멕시코-미국전 1무 1패 0득점 대실망

4.

'美원정 도장깨기' 무득점 무승 '초상집' 日-1승1무 가능성 보여준 홍명보호, 극명한 희비

5.

[멕시코전]'슈투트가르트 봤나' 오현규, 환상 역전골→연골 세리머니...한국 2-1 역전(후반 30분)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.