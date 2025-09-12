스포츠조선

수술 중 간호사와 성관계 한 의사 "아내와 사이가 안 좋아서…"

기사입력 2025-09-12 15:38


수술 중 간호사와 성관계 한 의사 "아내와 사이가 안 좋아서…"
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 영국의 한 병원에서 수술 중 환자를 방치하고 옆 수술실에서 간호사와 성관계를 가진 마취과 전문의가 법정에 섰다.

현지 매체 데일리메일에 따르면 2023년 9월 영국 맨체스터 인근 테임사이드 종합병원에서 근무하던 마취과 전문의 수하일 안줌(44)은 복강경 담낭 제거 수술 중 환자를 남겨둔 채 인접 수술실로 이동해 간호사 A와 부적절한 신체 접촉을 한 사실이 드러났다.

당시 현장을 목격한 한 간호사는 안줌이 바지를 추스르고 있었고 함께 있던 간호사 A는 바지를 벗은 상태였다고 증언했다.

맨체스터에서 열린 징계 심판에서 안줌은 "왜 그런 일이 벌어졌는지 모르겠다. 부끄럽고 죄책감을 느낀다"고 말했다.

파키스탄 출신인 그는 세 자녀를 둔 기혼 남성이다.

조사에 따르면 당시 오전 안줌은 다섯 건의 수술을 맡고 있었으며, 세 번째 수술 도중 화장실을 간다고 말하고 자리를 비웠다.

그는 경험 많은 마취 간호사에게 환자를 맡긴 뒤 자리를 뜬 것이다. 이후 안줌은 8분 뒤 수술실로 복귀했다.

조사관은 "다만 당시 환자에게 직접적인 피해는 없었으며, 수술은 별다른 문제 없이 마무리됐다"고 전했다.


징계 심판에 출석한 안줌은 "당시 아내와의 관계가 소원해졌고, 가족을 돌보는 책임이 커져 극심한 스트레스를 겪고 있었다"고 해명했다.

이어 그는 "이번 일은 내 경력의 최고 오점이며, 모든 사람에게 실망을 안겼다. 다시는 이런 일이 없을 것"이라며 "진심으로 뉘우치고 있다"고 말했다.

징계 심판은 조만간 최종 결론을 내릴 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장성규, ♥아내 씀씀이 폭로…"원하는 만큼 써 했더니, 한달에 2천 만원 결제"

2.

‘미우새’ 차태현, 김종국 결혼 비하인드 공개…“짠돌이라 못할 줄 알았다” 폭로

3.

옥주현, 소속사 불법 운영 직접 사과 "무지로 인한 불찰, 등록 기다리는 중" [전문]

4.

홍석천, 20대男 사칭 피해 폭로 "내 이름 팔아 수천만원 사기...피해자 속출"

5.

이시영, '둘째 임신' 중 절친과 와인파티?…"무알콜 샹그리아" 논란 사전차단

연예 많이본뉴스
1.

장성규, ♥아내 씀씀이 폭로…"원하는 만큼 써 했더니, 한달에 2천 만원 결제"

2.

‘미우새’ 차태현, 김종국 결혼 비하인드 공개…“짠돌이라 못할 줄 알았다” 폭로

3.

옥주현, 소속사 불법 운영 직접 사과 "무지로 인한 불찰, 등록 기다리는 중" [전문]

4.

홍석천, 20대男 사칭 피해 폭로 "내 이름 팔아 수천만원 사기...피해자 속출"

5.

이시영, '둘째 임신' 중 절친과 와인파티?…"무알콜 샹그리아" 논란 사전차단

스포츠 많이본뉴스
1.

초반 리드가 더 무섭다. 11패중 7번이 역전패라니. 방심의 결과인가 '4:0→4:6 열패' 어느덧 한화와 3.5G차[SC 포커스]

2.

'가나초콜릿 50주년 맞이' 롯데자이언츠, 롯데웰푸드와 함께하는 '가나초콜릿 매치데이'

3.

'대통령의 기운이 홈런으로?' 트럼프와 악수하고 연타석 홈런, 애런 저지 361호, 디마지오와 타이

4.

유상철→김주성→김병지→데얀, 제2회 K리그 명예의 전당 헌액식, 16일 개최…김호 감독→정몽준 회장, 역사의 중심

5.

[인터뷰]웃어도 웃는 게 아냐! "손흥민, 韓 이어 LA서도 '또또또' 골 부탁해" 체룬돌로 감독의 간절한 바람…"특별히 바꿀 건 없다"면서도 선발은 '비밀'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.