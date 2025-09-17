장시간 스마트폰 사용한 대학생, 하반신 마비에 '충격'

|
[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 대학생이 스마트폰을 장시간 내려다보는 습관 때문에 하반신 마비 증상을 겪었다.
응급실로 이송된 그는 검사 결과, 경추 4번부터 흉추 1번까지의 척추 부위에서 대형 혈전이 발견됐다.
이 혈전은 척수를 압박해 가슴 아래 부위가 거의 완전히 마비된 상태였다.
사실 A는 여느 또래들처럼 스마트폰으로 게임을 하거나 소셜미디어를 즐기며 많은 시간을 보냈다.
여름방학 동안엔 식당에서 설거지와 테이블 닦기 아르바이트를 하면서 고개를 숙인 채 장시간 일했고, 여가 시간에도 스마트폰을 내려다보는 자세를 반복했다. 이러한 습관이 그의 경추 주변 혈관에 과도한 압력을 가한 것으로 추정됐다.
다행히 A는 응급 수술을 통해 혈전을 제거했고, 영구적인 마비는 피할 수 있었다. 현재 그는 하반신의 움직임을 서서히 회복 중이인 것으로 알려졌다.
이어 혈액이 제대로 순환되지 않으면 두통, 어지럼증, 만성 피로, 어깨·목·팔의 저림 같은 증상이 나타날 수 있으며, 심한 경우 혈관 구조와 중추신경계에 영향을 미쳐 뇌경색이나 반신마비 같은 심각한 결과를 초래할 수 있다고 강조했다.
또한 스마트폰을 사용할 때에는 자세를 자주 바꾸고, 일정 시간마다 스트레칭을 하는 것이 중요하다고 덧붙였다.
