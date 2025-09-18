계속 군것질하고 싶은 이유, 생각보다 단순하다

|
식사 후에도 간식이 당기고, 배가 부른데도 손이 과자나 초콜릿을 향하는 경우는 흔하다.
스트레스는 군것질 욕구를 부추기는 주요 원인이다. 불안, 짜증, 우울 같은 감정은 단 음식이나 짠 간식을 찾게 만든다. 단 음식은 도파민을 분비해 일시적인 만족감을 주지만, 곧 더 큰 식욕을 유발할 수 있다. 하루 5~10분 명상, 심호흡, 또는 가벼운 산책으로 스트레스를 관리하자. 감정적 배고픔과 생리적 배고픔을 구분하는 연습을 하면 군것질 빈도가 줄어든다.
습관적 행동
수분 부족
갈증은 종종 배고픔으로 착각되어 군것질 욕구를 부추긴다. 수분이 부족하면 입이 심심해져 과자나 간식을 찾게 된다. 하루 충분한 양의 물을 나눠 마시고, 간식이 당길 때 먼저 물 한 잔을 마셔보자. 물병을 책상이나 가방에 두어 자주 마시는 습관을 들이자. 허브차나 레몬수를 마시면 맛과 수분 보충을 동시에 해결할 수 있다. 수분 섭취는 군것질 욕구를 줄이는 간단한 방법이다.
지루함과 무료함
지루할 때 뇌는 자극을 찾아 간식을 찾는다. 무료한 시간에 과자를 먹으며 시간을 때우는 경우가 많다. 짧은 스트레칭, 책 읽기, 퍼즐 같은 활동으로 지루함을 달래자. 새로운 취미를 시작하면 뇌가 자극을 받아 간식에 대한 의존도가 줄어든다. 집에서 간단히 할 수 있는 5분 요가나 명상을 시도하면 무료함과 군것질 욕구를 동시에 관리할 수 있다.
불균형한 식사 구성
단백질이나 섬유질이 부족한 식사는 포만감을 오래 유지하지 못해 간식 욕구를 유발한다. 예를 들어, 정제 탄수화물 위주의 식사는 혈당을 급격히 올렸다 낮추며 허기를 느끼게 한다. 단백질(계란, 두부), 섬유질(채소, 통곡물)을 포함한 균형 잡힌 식사를 하자. 아침에 오트밀이나 견과류를 추가하면 점심까지 포만감이 유지된다. 규칙적인 식사 시간은 간식 욕구를 줄이는 데 효과적이다.
군것질 욕구는 단순히 의지 부족이 아니라 몸과 마음의 신호에서 비롯된다. 스트레스 관리, 숙면, 수분 섭취, 균형 잡힌 식사 같은 생활 습관을 개선하면 간식 욕구를 효과적으로 조절할 수 있다. 원인을 파악하고 하나씩 실천해 건강한 식습관을 만들어보자.