"이런 대회도 있어?" 국제 '묘지 파기' 챔피언십 열려…경기 방식은?

기사입력 2025-09-29 07:47


"이런 대회도 있어?" 국제 '묘지 파기' 챔피언십 열려…경기 방식은?
사진출처=텔레그램

[스포츠조선 장종호 기자] 헝가리에서 이색적인 대회가 열려 화제다. 바로 '묘지 만들기' 대회다.

키이우 포스트 등 외신들에 따르면 최근 헝가리 ?r사르드 지역에서 제8회 '국제 묘지 파기 챔피언십' 대회가 개최됐다.

2016년부터 시작된 이 대회는 코로나19로 인해 2020년과 2021년을 제외하고 꾸준히 개최돼 왔으며, 헝가리 묘지 운영 및 관리 협회(MTFE)가 주관한다.

참가자들은 2인 1조로 팀을 이루어 길이 2m, 너비 80㎝, 깊이 1.6m의 무덤을 2시간 안에 파고, 다시 약 2.5톤에 달하는 흙을 15분 동안 되메워 깔끔한 봉분을 만드는 기술을 겨룬다. 단순한 체력 싸움이 아닌, 속도와 정확성, 미적 완성도가 평가 기준이다.

평가는 10점 만점 기준으로 점수를 매긴다.

이번 대회 우승은 헝가리 팀 '파라클레토스 논프로핏 케에프테(Parakletosz Nonprofit Kft)'에게 돌아갔다.

이 팀은 1시간 33분 20초라는 기록으로 지난해에 이어 올해도 우승을 차지했다. 우승자 라슬로 키스와 로버트 너지는 "특별한 훈련 없이 일상 업무에서 익힌 루틴 덕분에 좋은 성과를 낼 수 있었다"고 밝혔다. 2위와 3위도 헝가리팀이 차지했다.

이 대회의 목적은 묘지 파기라는 직업의 위상을 높이고, 젊은 세대에게 이 직업의 중요성과 전문성을 알리는 데 있다.

주최 측은 "묘지 파기 작업은 단순한 육체 노동이 아니라 정신적 강인함과 섬세함이 요구되는 전문 분야"라며 "이들의 노고를 널리 알리고 싶다"고 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 전유성 마지막 지킨 김신영, 영정 앞 하트포즈..퉁퉁 부은 눈 '먹먹'

2.

김지혜, 쌍둥이 남매 이름·얼굴 공개 "'봄·여름'이지만, 가을·겨울이는 없다"

3.

송종국 딸 송지아, JYP 거절하더니..프로골퍼로 승승장구 "올해 두번째 홀인원"

4.

'10월 재혼' 은지원, 소신발언 "상견례 없어져야, 부모 위해 결혼하나"[SC리뷰]

5.

임혁필 "故 전유성, 선배들이 개그 관두라할 때 유일하게 '뜬다' 해줘" 먹먹한 추모글

연예 많이본뉴스
1.

故 전유성 마지막 지킨 김신영, 영정 앞 하트포즈..퉁퉁 부은 눈 '먹먹'

2.

김지혜, 쌍둥이 남매 이름·얼굴 공개 "'봄·여름'이지만, 가을·겨울이는 없다"

3.

송종국 딸 송지아, JYP 거절하더니..프로골퍼로 승승장구 "올해 두번째 홀인원"

4.

'10월 재혼' 은지원, 소신발언 "상견례 없어져야, 부모 위해 결혼하나"[SC리뷰]

5.

임혁필 "故 전유성, 선배들이 개그 관두라할 때 유일하게 '뜬다' 해줘" 먹먹한 추모글

스포츠 많이본뉴스
1.

[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출

2.

"또 만장일치 마땅, MVP=오타니상으로 불러라!" 150년 ML 역사상 첫 대기록+100마일 에이스 부활

3.

'2년 6억원' 키움은 사령탑 고민 끝냈다…홈 최종전 '유종의 미', 두산도 선택의 시간이 다가온다

4.

LG 매직넘버 1인데…순위 결정돼도 '16승 투수' 4일 휴식 나간다 "처음도 중요하지만"

5.

[현장인터뷰]'광란의 멸망전 90분 그 후' 제주팬에 고개숙인 김은중 감독-싸박, "스포츠맨십에 어울리지 않는 행동은 자제하자"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.