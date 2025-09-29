담도암 진행 늦출 항암요법 효과 확인…2차 치료 대안 기대

기사입력 2025-09-29 09:08


[스포츠조선 장종호 기자] 담도암 2차 치료 성적을 한 단계 높일 약제의 사용 가능성이 확인됐다.

연세암병원 소화기내과 임가람·김지훈·방승민 교수, 부산대학교병원 직업환경의학과 김기훈 교수, 부산대 의과대학 해부학교실 김윤학 교수 공동 연구팀은 담도암 2차 치료 약제에 대한 코호트 분석과 전 세계 연구들을 아우르는 메타분석을 통해, 폴피리녹스(FOLFIRINOX)가 기존 약제 대비 반응률과 생존율에서 상대적 우월성과 경쟁력을 보였다고 29일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제외과학회지(International Journal of Surgery, IF 10.1) 최신호에 실렸다.

간내담관암, 간외담관암, 간문부담관암 등 담도암에 걸린 환자의 대다수는 외과적 수술이 불가할 만큼 진행된 상태로 진단받는다.

수술을 통한 절제가 어려운 진행성 담도암 환자에서 질병 무진행 기간은 7개월 미만에 불과하다. 환자 대부분이 2차 치료가 필요하나 현재 2차 치료의 효용성은 명확히 정립되지 않았다. 사용 약제의 평균 반응 유지 기간은 4개월 전후로, 새로운 치료 옵션의 발굴이 시급하다.

이에 학계에서는 담도암과 종양의 진행 양상이 비슷한 췌장암에서 효과를 보이는 폴피리녹스가 담도암에도 치료 효과가 있지 않을까 하는 가설이 제기돼 왔지만 이를 입증한 연구는 지금까지 없었다.

연구팀은 2011년부터 2022년까지 연세암병원에서 폴피리녹스로 2차 치료를 받은 담도암 환자 54명의 치료 결과와 기존 연구들을 종합해 메타분석을 진행했다. 특히, 치료 후 암이 줄어든 환자의 비율인 객관적 반응률, 암이 더 나빠지지 않고 유지된 비율인 질병 조절률, 전체 생존 기간에 주목했다.

그 결과, 폴피리녹스의 객관적 반응률은 15%로, 폴피리(FOLFIRI, 3%), 폴폭스(FOLFOX, 10%), 나노리포좀 이리노테칸(Nal-IRI/FL, 14%)에 비해 상대적으로 높았다.


또한, 질병 조절률은 폴피리녹스 70%, 폴피리 47%, 폴폭스 46%, 나노리포좀 이리노테칸 63%였으며, 전체 생존 기간은 각각 9.13개월, 5.93개월, 6.26개월, 8.41개월로 나타났다.

직접 비교 연구가 아닌 메타분석이라는 한계로 통계적 유의성은 확보되지 않았으나, 기존 약제와 비교해 상대적 우월성과 경쟁력을 확인했다는 점에서 의의가 크다. 특히, 1차 치료에 실패한 환자들의 2차 치료임에도 불구하고 5.6%의 환자에서 완전 관해가 나타났다. 완전 관해는 MRI 등 영상 검사에서 암이 보이지 않는 상태다.

방승민 교수는 "향후 대규모 전향적 임상시험을 통해 폴피리녹스가 담도암 2차 치료에서의 새로운 표준 치료로 자리매김할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

임가람 교수는 "표준 치료가 정립되지 않은 담도암 2차 치료에서 폴피리녹스가 새로운 대안이 될 수 있음을 확인했다"며 "특히 일부 환자에서 완전관해와 장기 생존이 나타난 점은 맞춤형 치료 전략 개발 가능성을 보여준다"고 밝혔다.

김지훈 교수는 "폴피리녹스가 타 약제에 비해 골수 기능 억제 등의 부작용 발생률이 더 높은 편이므로, 의료진의 세심한 관리와 적절한 환자 선택이 필수적이다"라고 덧붙였다.

한편, 현재 연세암병원은 담도암 환자를 대상으로 2차 치료 무작위 전향적 임상시험을 진행하고 있다. 연구팀은 이번 메타분석과 향후 임상시험 연구 결과가 일치할 경우, 담도암 2차 치료 전략의 새로운 기준 마련에 확실한 근거가 될 것으로 예상하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


담도암 진행 늦출 항암요법 효과 확인…2차 치료 대안 기대
왼쪽부터 임가람·김지훈·방승민 교수

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'10월 재혼' 은지원, 소신발언 "상견례 없어져야, 부모 위해 결혼하나"[SC리뷰]

2.

송종국 딸 송지아, JYP 거절하더니..프로골퍼로 승승장구 "올해 두번째 홀인원"

3.

토니안, H.O.T 6년만 완전체 공연 연습 중 쓰러져 "호흡 짧아졌다"[종합]

4.

신화 김동완, 연예인 축가 비용 쿨하게 밝혔다 "100만원 이상, 안받는다 해도 꼭 줘라"

5.

임혁필 "故 전유성, 선배들이 개그 관두라할 때 유일하게 '뜬다' 해줘" 먹먹한 추모글

연예 많이본뉴스
1.

'10월 재혼' 은지원, 소신발언 "상견례 없어져야, 부모 위해 결혼하나"[SC리뷰]

2.

송종국 딸 송지아, JYP 거절하더니..프로골퍼로 승승장구 "올해 두번째 홀인원"

3.

토니안, H.O.T 6년만 완전체 공연 연습 중 쓰러져 "호흡 짧아졌다"[종합]

4.

신화 김동완, 연예인 축가 비용 쿨하게 밝혔다 "100만원 이상, 안받는다 해도 꼭 줘라"

5.

임혁필 "故 전유성, 선배들이 개그 관두라할 때 유일하게 '뜬다' 해줘" 먹먹한 추모글

스포츠 많이본뉴스
1.

LG 매직넘버 1인데…순위 결정돼도 '16승 투수' 4일 휴식 나간다 "처음도 중요하지만"

2.

'2년 6억원' 키움은 사령탑 고민 끝냈다…홈 최종전 '유종의 미', 두산도 선택의 시간이 다가온다

3.

"또 만장일치 마땅, MVP=오타니상으로 불러라!" 150년 ML 역사상 첫 대기록+100마일 에이스 부활

4.

'교황도 설득 못하는 남자' 아모림 GOODBYE, '이동국 스승' 잉글랜드 클린스만 HELLO..."맨유 이미 접촉"

5.

3안타 2타점 대폭발! '유종의 미' 이정후, '3루타 전체 3위, 타율 팀내 1위' 첫 풀타임 건강하게 마무리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.