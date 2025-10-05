추석 연휴 과식, '역류성 식도염' 주의…식사 후 30분 산책 도움

기사입력 2025-10-05 13:19


추석 연휴 과식, '역류성 식도염' 주의…식사 후 30분 산책 도움
사진출처=클립아트코리아(이화의료원)

[스포츠조선 장종호 기자] 민족 최대 명절인 추석이 다가왔다. 연휴가 긴 만큼 건강관리에 유념해야 하는데, 가장 주의해야 할 것이 바로 음식이다.

명절에는 가족 친지들이 모이기 때문에 평소보다 기름지고 자극적인 음식을 많이 섭취해 소화불량, 복통과 설사 등 소화기질환을 호소하는 환자들이 급증한다. 명절에 자주 발생하는 대표적인 소화기질환이 '위식도 역류질환(역류성 식도염)'이다.

◇식사 후 바로 눕는 습관, 역류 불러

식도와 위 사이에는 괄약근이 존재하는데, 괄약근은 음식물이 아래로 잘 내려갈 수 있도록 연동운동을 통해 음식물이 역류하는 것을 예방해준다. 하지만 평소보다 과하게 음식 섭취하면 체내에 많은 음식이 잔류해 괄약근이 정상적으로 연동운동을 하지 못해 음식물이 역류할 위험성이 커진다.

역류성 식도염이 발생하는 원인은 개인마다 다르지만, 전문의들은 연휴 기간 변화된 식생활이 주요 원인이라고 말한다.

이대목동병원 소화기내과 배세련 교수는 "특히 추석 음식 중 산적, 전, 갈비찜 등은 열량이 높고 기름지기 때문에 소화를 더디게 만들어 소화 과정에서 위장에 부담을 준다. 음식을 배불리 먹고 바로 눕는 습관도 위산과 섭취한 음식물이 역류할 수 있다"고 말했다.

◇가슴부터 목까지 타들어 가는 증상

역류성 식도염의 가장 흔한 증상은 가슴부터 목까지 타들어 가는 듯한 느낌과 목의 이물감이다. 이외에도 목이나 입안으로 신물이 넘어오거나 음식물을 삼키기 힘들어지고, 삼킬 때 쓰린 통증이 발생하고 가슴 부위에 타는 듯한 흉통을 느끼면 역류성 식도염을 의심해볼 수 있다.


역류성 식도염을 예방하려면 식사량 조절이 우선이다.

배 교수는 "명절에는 과식하기 쉬우니 먹을 만큼만 개인 접시에 담는 습관이 필요하다"며 "기름진 음식과 함께 맵고 짠 자극적인 음식은 위벽을 자극해 위산 분비를 촉진할 수 있으므로 피하는 것이 좋다"고 설명했다.

또한, 음식을 급하게 많이 먹기보다 천천히 조금씩 먹고, 식후 바로 눕는 습관은 위산 역류와 복부 불편감을 유발할 수 있어 30분 정도 가벼운 산책을 통해 소화 촉진을 돕는 것도 좋은 방법이다.

배 교수는 "역류성 식도염은 재발률이 높은 질환인 만큼 단순히 속 쓰림을 유발하는 질환이라 생각하기 쉬운데 치료시기를 놓치면 만성화돼 식도 협착, 궤양, 바렛식도 등의 합병증까지 발생할 수 있다"며 "증상이 반복되거나 생활습관 교정으로도 호전되지 않을 경우 병원으로 방문해 진단과 치료를 받는 것이 합병증을 예방하는 최선의 방법"이라고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


추석 연휴 과식, '역류성 식도염' 주의…식사 후 30분 산책 도움
배세련 교수

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘100억 자산가’ 황현희, 상위 10% 재력 인증 “소비쿠폰 못 받았다”

2.

'조정석♥' 거미, 둘째 임신 5개월인데…박수홍 "전혀 그렇게 안 보여" 깜짝[SC이슈]

3.

'재혼' 김나영, ♥마이큐 손 꼭 잡고 행복한 결혼식…두 아들과 남긴 가족 사진[SC이슈]

4.

'40세 자연임신' 강은비, 첫 심장 소리에 울컥 "작고 소중, 두근거림에 감동"

5.

'회삿돈 43억 원 횡령' 황정음, 항소 포기…징역 2년 집행유예 4년 확정[종합]

연예 많이본뉴스
1.

‘100억 자산가’ 황현희, 상위 10% 재력 인증 “소비쿠폰 못 받았다”

2.

'조정석♥' 거미, 둘째 임신 5개월인데…박수홍 "전혀 그렇게 안 보여" 깜짝[SC이슈]

3.

'재혼' 김나영, ♥마이큐 손 꼭 잡고 행복한 결혼식…두 아들과 남긴 가족 사진[SC이슈]

4.

'40세 자연임신' 강은비, 첫 심장 소리에 울컥 "작고 소중, 두근거림에 감동"

5.

'회삿돈 43억 원 횡령' 황정음, 항소 포기…징역 2년 집행유예 4년 확정[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

기적의 가을야구만큼 놀라운 홈런 2위...24억 투자 거둘 명분이 없어졌다

2.

손흥민 그립지도 않겠다, 혼자서도 이렇게 잘해요...해리 케인, 인간이 아닙니다 '18골 3도움 유럽 1위'

3.

휴~ 다행이다! '발+종아리+어깨 부상' 김민재, 프랑크푸르트전 결장...대표팀 합류는 여전히 불투명

4.

손흥민, '킹메이커' 변신! '4경기 8골' 부앙가, MLS 이달의 선수상 수상...LA FC 우승 날개 달았다!

5.

132억 먹튀 설움, 이 경기에서 호투하면 다 날아간다...NC의 선택, 왜 구창모인가 [WC1]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.